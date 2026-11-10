ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, vừa qua, Công an xã Thư Lâm, Hà Nội đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn.

Công an xã Thư Lâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm

Theo đó, Công an xã Thư Lâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, trục giao thông chính, khu vực có mật độ phương tiện lớn và những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Hoạt động tuần tra được tập trung vào các khung giờ cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc đi ngược chiều.

Trong tháng 10/2026, Công an xã Thư Lâm đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 tổ chức 4 lượt tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 25 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định và đi không đúng phần đường, làn đường, chiều đường.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên thiếu ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an xã Thư Lâm kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, Công an xã Thư Lâm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.