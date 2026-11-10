Hướng dẫn công nhân đi xe điện an toàn

ANTD.VN - Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn công nhân tại khu nhà ở cho công nhân khu nhà ở xã hội cho công nhân có gần 2000 công nhân và hộ gia đình sinh sống.

Cán bộ Công an xã Thiên Lộc hướng dẫn công nhân điều khiển xe máy điện an toàn

Để công tác tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông được đi sâu sát đến từng người dân, qua đó phòng ngừa vi phạm về giao thông cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông.

Theo đó, Công an xã Thiên Lộc phối hợp công ty Vinfast Ecoxe và Xí nghiệp quản lý nhà ở Kim Chung tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn công nhân sinh sống tại các khu nhà ở xã hội cho công nhân tại thôn Bầu, xã Thiên Lộc.

Tại buổi tuyên truyền, các người dân sinh sống ở đây đã được đồng chí báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông, chỉ rõ những quy định về độ tuổi, điều kiện được sử dụng xe mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm thường gặp như: không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, uống rượu bia…

Sau phần nghe tuyên truyền về pháp luật, học viên thực hành lái xe an toàn

Báo cáo viên cũng nêu rõ các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật hay mắc phải để từ đó trang bị cho các người dân kiến thức và giúp nâng cao ý thức phòng ngừa và bảo vệ bản thân. Tại buổi tuyên truyền Công an xã đã phối hợp với công ty Vinfast Ecoxe tổ chức hướng dẫn người dân cách sử dụng các loại xe điện an toàn, đồng thời kỹ năng lái xe theo mô hình đã được sắp xếp để mọi người dân đến được trải nghiệm lái thử theo hướng dẫn một cách an toàn.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, giúp người dân nâng cao nhận thức, qua đó chấp hành nghiêm chỉnh Luật trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông lịch sự, an toàn, văn minh.