Tuyên dương 34 thầy cô giáo tận tụy với con chữ nơi biên cương, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

ANTD.VN - Tối 9-11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình Lễ tuyên dương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh hành trình trưởng thành của mỗi người luôn có dấu ấn của những người thầy, người cô. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn vun đắp nhân cách, giúp học trò biết yêu thương, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng ước mơ.

Với các thầy cô công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hành trình gieo chữ còn nhiều nhọc nhằn.

"Để có những giờ học trọn vẹn, nhiều thầy cô phải vượt đường xa, khắc phục điều kiện giảng dạy thiếu thốn, kiên trì đến từng gia đình vận động học sinh tới lớp. Ngoài giờ dạy, các thầy cô còn quan tâm đến bữa ăn, tấm áo và hoàn cảnh của học trò", anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ.

34 giáo viên xuất sắc nhất được vinh danh Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sự tri ân dành cho thầy cô cần được thể hiện bằng việc lắng nghe, sẻ chia và đồng hành thiết thực, giúp các nhà giáo yên tâm hơn với công việc, có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Tại chương trình, phần giao lưu với các nhà giáo tiêu biểu đã mang đến những câu chuyện xúc động về tình yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm với học trò. Những câu chuyện cho thấy, ở bất cứ vùng miền nào, tình yêu nghề của người thầy luôn được nuôi dưỡng từ niềm vui trưởng thành của học trò.

Cũng tại chương trình, 34 giáo viên được tuyên dương đã được nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Các thầy cô chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nghề tại phần giao lưu của chương trình

Được triển khai từ năm 2015, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền đất nước. Đó là những nhà giáo bền bỉ bám trường, bám bản ở vùng khó khăn, những thầy cô công tác nơi biển đảo, giáo viên dạy trẻ khuyết tật và những thầy giáo mang quân hàm xanh kiên trì với các lớp xóa mù chữ.

Năm 2026, từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, ban tổ chức lựa chọn 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường học, điểm trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tuyên dương.

34 nhà giáo tiêu biểu của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"

Các thầy cô được vinh danh có những hành trình cống hiến khác nhau, người đã gắn bó với nghề gần 3 thập kỷ, người trẻ nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy; có thầy cô trở về công tác tại chính ngôi trường mình từng theo học, có người kiên trì học tiếng đồng bào để gần gũi hơn với học sinh và phụ huynh.

Điểm chung của họ là sự tận tâm trong từng công việc hằng ngày, từ chuẩn bị bài giảng, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường đến khích lệ những em còn rụt rè tự tin tiến bộ.