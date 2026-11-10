Chủ động phòng ngừa bạo lực học đường

ANTD.VN - Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, qua đó nhằm chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Trường THPT Mạc Đĩnh Chi triển khai các nội dung rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trường học

Theo chỉ huy Công an xã Nội Bài, thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Trường THPT Mạc Đĩnh Chi triển khai các nội dung rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trường học.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để những mâu thuẫn, xích mích trong học sinh phát triển thành hành vi vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc bạo lực học đường. Thông qua kiểm tra, lực lượng Công an tập trung nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở giáo dục, chủ động phát hiện những yếu tố tiềm ẩn phức tạp, từ đó phối hợp với nhà trường có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Bên cạnh công tác kiểm tra, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh cũng được chú trọng. Đây là giải pháp quan trọng giúp các em nhận diện những hành vi lệch chuẩn, hiểu rõ hậu quả của bạo lực học đường, đồng thời hình thành kỹ năng ứng xử phù hợp khi phát sinh mâu thuẫn trong học tập và sinh hoạt.

Thực tế cho thấy, bạo lực học đường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý của học sinh mà còn tác động đến chất lượng giáo dục, môi trường sư phạm và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc chủ động phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng, hạn chế nguy cơ hình thành các vụ việc phức tạp.

Trong công tác này, sự phối hợp giữa lực lượng Công an, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh giữ vai trò đặc biệt cần thiết. Mỗi học sinh cần được quan tâm, lắng nghe, định hướng về hành vi, lối sống; đồng thời được trang bị kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng bằng phương pháp tích cực, tôn trọng và chia sẻ.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Nội Bài và Trường THPT Mạc Đĩnh Chi góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường

Thông qua hoạt động kiểm tra, phối hợp tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Công an xã Nội Bài tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Đây cũng là dịp để tăng cường mối liên hệ giữa lực lượng Công an với cơ sở giáo dục, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Về phía nhà trường, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi xác định xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Mỗi học sinh cần được tôn trọng, yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong học sinh.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Nội Bài và Trường THPT Mạc Đĩnh Chi góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nơi mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong sự an toàn, tôn trọng, không có bạo lực.