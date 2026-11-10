Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Thành ủy – UBND thành phố Hải Phòng, từ đầu năm 2026 đến nay, CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh, trật tự.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố Hải Phòng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an thành phố đã phố ban hành Kế hoạch số 369/KH-CAHP-PV01 ngày 16/01/2026 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và kế hoạch thực hiện các Đề án về tuyên truyền pháp luật cho nhóm đối tượng đặc thù, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương gắn với công tác chuyên môn, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai các hoạt động như: tổ chức tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt đơn vị, thi tìm hiểu pháp luật, câu lạc bộ nghiệp vụ pháp luật... để phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, những chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Tại các cuộc họp giao ban, đọc báo, sinh hoạt chính trị, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự để cán bộ, chiến sĩ nắm vũng, phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo công tác cung cấp thông tin các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, CATP đã tổ chức10 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu về văn bản luật mới; tổ chức 2 cuộc thi viết, 04 cuộc thi trực tuyến, 2 hội thi về tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở (tại Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng đạt Giải Nhì và Giải Đội thi có nội dung sáng tạo nhất);duy trì 28 tủ sách pháp luật cấp phòng, 114 tủ sách cấp xã và 1 tủ sách chính trị, pháp luật trực tuyến. Để phục vụ kỳ họp không thường lệ (lần thứ nhất) và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Giám đốc CATP đã chỉ đạo tổ chức quán triệt đến 100% CBCS Công an các đơn vị, địa phương về dự thảo các dự án Luật, Nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội. CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát quá trình tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật và Nghị quyết; chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến các dự án Luật và thông qua Nghị quyết tại các kỳ họp của Quốc hội.

Đặc biệt, CATP phối hợp với Đoàn ĐBQH Hải Phòng tổ chức 2 hội nghị cung cấp thông tin, đóng góp 25 ý kiến có giá trị để trình Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, bao gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong công tác thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Chuyên đề An ninh Hải Phòng đăng tải 498 tin, bài và 897 ảnh về hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực công tác Công an. Cổng Thông tin điện tử CATP đăng tải 2.953 tin, bài và 3.543 ảnh; Phòng PX03 phối hợp đăng tin, bài trên các ấn phẩm báo chí của thành phố và chuyên mục An ninh Hải Phòng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Đảng ủy – Giám đốc CATP cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nhận diện, tham mưu giải quyết các điểm nghẽn của thành phố, góp phần khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Điển hình là việc tham mưu Thành ủy – UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo giải quyết 151 công trình, dự án trên địa bàn thành phố còn tồn đọng, kéo dài; tham mưu xử lý, thu hồi đối với 273 nhà, đất là tài sản công không dùng vào mục đích để ở; tham mưu giải quyết, xử lý 171 chung cư cũ đã xuống cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố trong năm 2026.

Thượng tá Phạm Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Ở địa bàn cơ sở, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai theo từng lĩnh vực, đối tượng; lực lượng Công an đã tổ chức 3.058 buổi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông cho 498.322 lượt người; 281buổi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 76.683 lượt người; tổ chức hoạt động trải nghiệm kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại 95 xã, phường với hơn 12.000 người tham dự. Tổ chức tuyên truyền hơn 35 buổi về an ninh mạng; hằng trăm lượt tuyên truyền về Luật cư trú, xác thực và định danh điện tử, thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ; các buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì 15 mô hình với 437 điểm, nhân rộng 30 điểm mô hình.Ngoài ra, Công an TP đã tổ chức 03 buổi tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tiếp dân lưu động tại Công an phường và 1 buổi tiếp dân trực tuyến.

Trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ma túy, CATP gắn hoạt động tuyên truyền với việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 08/11/2025 về xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Đến quý 3 năm 2026, hơn 40% số xã, phường, đặc khu xây dựng thành công địa bàn không ma túy. CATP xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục; gắn với phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong thời gian tới, CATP tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là góp phần xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; cung cấp nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, giao nhiệm vụ có thời hạn, có sản phẩm cụ thể. Thường xuyên phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính&tư pháp (Bộ Công an) và các Cục nghiệp vụ chủ trì soạn thảo để cập nhật dự thảo khi có thay đổi; chuẩn hóa tài liệu hỏi đáp, đồ họa thông tin, video ngắn và mã QR phục vụ nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền… CATP cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, truyền thông số cho báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Công an các đơn vị, địa phương. Xây dựng kênh thông tin tuyên truyền số thống nhất trong CATP (từ khâu sáng tạo, lựa chọn nội dung, kiểm duyệt, đến đăng tải, chia sẻ tin, xác định tương tác…) nhằm đánh giá được chất lượng qua độ bao phủ, mức độ hiểu, khả năng áp dụng và chất lượng ý kiến đóng góp, bảo đảm chính xác. Cùng với đó là tích cực mở rộng đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; phối hợp với sở, ngành, địa phương tiếp nhận ý kiến của người trực tiếp thi hành và nhóm chịu tác động; tổng hợp trung thực, chính xác các vấn đề từ thực tiễn để nghiên cứu, tiếp thu và đề xuất chính sách phù hợp…