Hà Nội thông qua chủ trương triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công dịp 10-10

ANTD.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì, đồng thời yêu cầu phấn đấu khởi công ngay trong dịp kỷ niệm 10-10.

Dự án Safari Ba Vì dự kiến được khởi công ngay trong dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5-10-2026, thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội, theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Trước đó, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có Tờ trình gửi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho ý kiến về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án này.

Theo tờ trình, Đảng ủy UBND thành phố đề xuất Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì (phân khu 1) với quy mô khoảng 299,51ha thuộc khu vực phía Nam địa bàn xã Ba Vì.

Diện tích đất này hiện trạng chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 84,89%; đất làng xóm đô thị hóa khoảng 10,42% (khoảng 50 hộ dân sinh sống xen kẽ); đất đường giao thông khoảng 2,57%; đất sông, suối, kênh, rạch khoảng 1,81%; đất cơ quan, trụ sở khoảng 0,26% và hồ, ao, đầm khoảng 0,05%)...

Về đề xuất cơ cấu sử dụng đất của dự án: Đất cây xanh - mặt nước khoảng 244,9ha (81,8%); đất thương mại - dịch vụ khoảng 10,43ha (3,5%); khu du lịch - dịch vụ khoảng 16,11ha (5,4%); đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe hơn 28ha (9,4%)...

Thời gian thực hiện dự án từ quý IV-2026 đến quý II-2030. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến là 7.478,656 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách/năm.

Dự án đầu tư phân khu 2 dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất ở giai đoạn sau thuộc khu vực phía Nam tiếp giáp Vườn Quốc gia Ba Vì.

Trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chủ trương đầu tư dự án cũng hiện thực hóa tầm nhìn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với việc xác định Ba Vì là điểm đến du lịch với đặc trưng về cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa mang tầm quy mô quốc gia, từ đó tạo động lực và dẫn dắt sự phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô…

Việc Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì là một bước tiếp theo trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển du lịch của Đảng, định hướng quy hoạch của Hà Nội; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân xã Ba Vì và các khu vực phụ cận phía Tây Thủ đô.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2026.