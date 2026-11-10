Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng về lĩnh vực phòng cháy, cứu nạn

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/05/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn phường Đông Ngạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Hà Nội.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 đã chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/05/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ban hành ngày 18/05/2026 của Chính phủ đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt là việc đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) cùng các điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với địa bàn các phường Đông Ngạc, Tây Tựu và Thượng Cát là những khu vực đang trong tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kho bãi và các khu dân cư xen kẽ. Đặc thù này đặt ra nhiều thách thức nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, đặc biệt là trong các thời điểm nắng nóng hoặc đợt cao điểm sản xuất cuối năm.

Tại hội nghị đại diện Đội CC&CNCH Khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội phổ biến các điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP như: "Giao quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm cho Chủ đầu tư, Nhà thầu, và Đơn vị tư vấn giám sát trong việc tự nghiệm thu. Kể từ ngày 01/7/2026, chính thức bãi bỏ thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng và phương tiện. Lược giản các thành phần hồ sơ thẩm định thiết kế PCCC (không yêu cầu chứng minh quyền sử dụng đất/sở hữu công trình hay nộp văn bản thẩm định thiết kế cũ). Cơ quan chức năng vẫn sẽ thanh tra, kiểm tra; nếu tự nghiệm thu sai, vi phạm sẽ bị xử lý rất nghiêm (đình chỉ hoạt động từ 3–12 tháng, cưỡng chế tháo dỡ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự)."

Phần tham luận, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, đơn vị thi công PCCC về các nội dung mới được áp dụng tại Nghị quyết 66.18

Phần thảo luận tại hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến, câu hỏi sát thực tế từ đại diện các đơn vị tham dự. Các câu hỏi tập trung vào những khó khăn đặc thù như: trách nhiệm trong công tác nghiệm thu về PCCC của đơn vị thi công đối với các dự án xây dựng và phương tiện thuộc diện Cơ quan Công an thẩm định thiết kế; thủ tục, hồ sơ để phục vụ công tác tự nghiệm thu …

Các chuyên gia và cán bộ chuyên trách của Đội CC&CNCH Khu vực số 17 đã giải đáp chi tiết từng nhóm vấn đề, đồng thời đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt khung pháp lý của Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong chuỗi các hoạt động tăng cường an toàn PCCC&CNCH của Đội CC&CNCH Khu vực số 17 tại địa bàn quản lý trong giai đoạn cuối năm 2026.