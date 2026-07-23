VN-Index đảo chiều tăng hơn 30 điểm, bộ đôi GEX-EIB tím ngắt sau thông tin mới

ANTD.VN - Nhiều cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán bất ngờ đảo chiều mạnh mẽ trong phiên chiều nay đã giúp VN-Index hồi phục sau 4 phiên giảm sâu.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua chuỗi 4 phiên tiêu cực, với tổng mức giảm của VN-Index lên tới hơn 135 điểm. Riêng trong phiên hôm qua, chỉ số sàn HOSE đã đánh mất tới hơn 62 điểm – là mức giảm mạnh nhất trong vòng 9 tháng qua.

Bước sang phiên hôm nay, ban đầu tâm lý e ngại vẫn bao trùm khiến các chỉ số giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, bước sang đợt khớp lệnh liên tục, thị trường đã đảo chiều hồi phục và biến động giằng co nhẹ quanh vùng giá tham chiếu nhờ điểm tựa đến từ các cổ phiếu lớn nhà Vingroup.

Thị trường chứng khoán đảo chiều, kết thúc chuỗi phiên giảm sâu

Nhìn chung, trong phiên sáng thị trường diễn biến giằng co. Đáng chú ý, cổ phiếu EIB của Eximbank tăng kịch trần 6,97% lên 17.650 đồng/cp, trắng bên bán. Trong diễn biến liên quan, ngày mai 24/7, Eximbank sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về công tác nhân sự.

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh – cựu CEO Techcombank, cùng 5 thành viên độc lập đều là người nước ngoài.

Cùng diễn biến tích cực là GEX của Gelex, cũng giao dịch trong sắc tím hầu hết phiên. Gelex hiện là cổ đông lớn, sở hữu 10% vốn điều lệ Eximbank.

Dù vậy, phiên sáng vẫn kết thúc không mấy tích cực. VN-Index giảm 7,84 điểm (-0,47%) xuống 1.660,7 điểm với 45 mã tăng, trong khi có tới 267 mã giảm.

HNX-Index giảm 3,56 điểm (-1,29%) xuống 271,93 điểm; UPCoM-Index giảm 0,56 điểm (-0,45%) xuống 124,21 điểm.

Diễn biến bất ngờ đến trong phiên chiều khi dòng tiền nhập cuộc khá mạnh mẽ đã giúp hàng loạt cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán tăng điểm mạnh. Nhóm VN30 ghi nhận 21 mã tăng, 7 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trong đó, cổ phiếu nhà Vingroup tiếp tục đóng góp nhiều nhất cho đà tăng chỉ số với VIC tăng 5,9%; VHM tăng 4%...

Nhóm ngân hàng ngoài EIB thì về cuối phiên có xu hướng hạ thấp độ cao, nhưng sắc xanh vẫn lan tỏa trên diện rộng. Chứng khoán có VIX tăng trần, ngoài ra nhiều cổ phiếu tăng mạnh như VPS tăng 5,7%, SSI, SHS tăng 4% và 4,6%...

Cổ phiếu PNJ tiếp tục chuỗi phiên giảm sàn, khớp lệnh vỏn vẹn 586,7 nghìn đơn vị, trong khi còn gần 20 triệu đơn vị “ế” ở mức giá sàn.

Chốt phiên, HOSE có 198 mã cổ phiếu tăng, 127 mã giảm. VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%) lên 1.699,38 điểm. Thanh khoản ở mức 864,5 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 20.034 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn giao dịch không mấy tích cực khi bán ròng 479 tỷ đồng, tập trung vào hàng loạt mã ngân hàng như MBB, TCB, VCB, VPB, TPB.

Trên sàn HNX hôm nay có 76 mã giảm, 59 mã tăng. HNX-Index tăng 5,58 điểm (+2,03%) lên 281,07 điểm. Khối lượng giao dịch 69,6 triệu đơn vị, giá trị 1.103 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 33 tỷ đồng trên sàn này, chủ yếu mua PVS, MBS.

UPCoM-Index cũng tăng nhẹ 0,76 điểm (+0,61%) lên 125,53 điểm với 126 mã tăng, 103 mã giảm. Khối lượng giao dịch 32,7 triệu đơn vị, giá trị 402 tỷ đồng.