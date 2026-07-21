ANTD.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa thông báo phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 900-915 MHz và 945-960 MHz.

Doanh nghiệp trúng đấu giá phải triển khai lắp đặt trạm BTS theo quy định

Cơ quan quản lý nhà nước trước đó đã quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz là băng tần đấu giá được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2000 (3G), IMT Advanced (4G), IMT-2020 (5G) và các phiên bản tiếp theo theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD).

Trong đó hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2000 được sử dụng đến hết ngày 14-9-2028; băng tần đấu giá sử dụng phương thức FDD.

Băng tần đấu giá 900-915 MHz và 945-960MHz được chia làm 3 cặp khối băng tần gồm: C3-C3’ (tần số 900-905 MHz và 945-950 MHz); C4-C4’ (905-910 MHz và 950-955 MHz); C5-C5’ (910-915 MHz và 955-960 MHz) đều có độ rộng 2 x 5 MHz.

Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm kể từ thời điểm giấy phép có hiệu lực.

Giá khởi điểm của cặp khối băng tần C3-C3, C4-C4’, C5-C5’ cho 15 năm sử dụng là 1.056.943.950.000 đồng (gần 1.057 tỷ đồng). Bước giá áp dụng tại các vòng đấu giá là 10 tỷ đồng.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần 900-915 MHz và 945-960 MHz, doanh nghiệp cam kết chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần được cấp. Trong đó tại thời điểm khai trương, doanh nghiệp cam kết triển khai tối thiểu 20% tổng số trạm phát sóng vô tuyến điện (BTS).

Trong các thời hạn tiếp theo, doanh nghiệp phải cam kết triển khai số trạm BTS theo đúng quy định.