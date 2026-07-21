Lãi suất cho vay bình quân tiến sát 11%/năm, ngân hàng "vất vả" giải bài toán cân đối vốn

ANTD.VN - Lãi suất cho vay bình quân của nhiều ngân hàng đã tăng mạnh gần đây khi tiến sát 11%/năm.

Lãi suất cho vay âm thầm tăng

Theo công bố từ các ngân hàng, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 đã nhích tăng đáng kể so với trước đó, đặc biệt so với đầu năm.

Chẳng hạn tại Techcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 6 đã lên tới 10,61%/năm; chênh lệch lãi suất cho vay – huy động cũng lên tới 4,55%. Đây là mức chênh lệch thuộc top cao nhất hệ thống thời điểm hiện tại.

Tại TPBank, lãi suất cho vay bình quân trong tháng cũng tăng lên mức 10,28%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân là 10,95%/năm; đối với khách hàng doanh nghiệp là 9,93%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân thực tế 1,96%/năm.

HDBank công bố mức lãi suất cho vay bình quân bằng VND đối với các khoản vay ngắn hạn ở mức 8,5%/năm, trong khi các khoản vay trung và dài hạn là 10,4%/năm; chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3,2%.

Đối với BVBank, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,57%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân là 10,45%/năm; khách hàng doanh nghiệp 10,77%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3,03%/năm.

Tại BaoViet Bank, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,85%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân là 8,36%/năm; khách hàng doanh nghiệp 10,96%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại ngân hàng này là 4,15%/năm.

ABBank áp dụng lãi suất cho vay khách hàng cá nhân là 8,38%/năm; khách hàng doanh nghiệp là 10,13%. Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân ở mức 2,01%.

Lãi suất cho vay bình quân tại các ngân hàng liên tục tăng

Tương tự, OCB công bố lãi suất cho vay với khách hàng cá nhân trong tháng 6 là 10,78%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 4,35%/năm. BacA Bank lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,35%/năm; Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 3,44%/năm.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước vẫn giữ mặt bằng lãi suất cho vay tương đối thấp. Chẳng hạn BIDV ghi nhận mức lãi suất cho vay bình quân 7,06%/năm; chênh lệch lãi suất ở mức 2,75%; chênh lãi suất thực tế (sau khi trừ các chi phí liên quan) là 1,57%/năm...

Chẳng hạn VietinBank công bố áp dụng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 5/2026 đạt 6,05%/năm; chênh lệch lãi suất cho vay và huy động ở mức 2,21%/năm.

Một số ngân hàng lớn khác có mức lãi suất cao hơn một chút, như MB có lãi suất cho vay bình quân khách hàng cá nhân là 8,43%/năm; Chênh lệch lãi suất cho vay và huy động ở mức 2,85%.

Điều hành lãi suất tương đối “vất vả”

Trên thực tế, các ngân hàng thương mại công bố mức lãi suất cho vay bình quân, không có nghĩa mọi doanh nghiệp đều được vay với mức này. Ngoài lãi suất danh nghĩa, doanh nghiệp còn phải tính đến các chi phí như phí định giá tài sản, bảo hiểm, phí tín dụng… Mặt bằng lãi suất vay cũng có sự phân hóa khá lớn giữa các doanh nghiệp, căn cứ vào tình hình tài chính, dòng tiền, tài sản bảo đảm của từng doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy mặt bằng lãi suất cho vay vẫn âm thầm tăng đáng kể, dù Ngân hàng Nhà nước vẫn ra sức kêu gọi các nhà băng cùng chung tay hạ lãi suất. Nguyên nhân do việc huy động vốn các ngân hàng thương mại đang gặp nhiều sức ép, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao.

Số liệu từ NHNN cho biết, đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025; tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) Phạm Chí Quang cũng thông tin, cập nhật đến giữa tháng 6/2026, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động vốn 2%. Bình quân 5 năm 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn 3,8% so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn, vì vậy đã kéo giãn tỷ lệ LDR (cho vay/huy động vốn) của các ngân hàng thương mại.

Ông cho biết, tỷ lệ LDR hiện dao động khoảng 112 - 114%, là mức rất lớn, tức là khoảng 11 - 12 đồng cho vay đang lấy từ các nguồn khác, không phải từ tiền gửi.

Trong hội nghị với doanh nghiệp mới đây, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách lãi suất tương đối "vất vả" do nhu cầu vốn rất cao, trong lúc huy động vốn của nền kinh tế còn eo hẹp.

“Chúng ta tập trung vào tăng trưởng kinh tế, tập trung vào tín dụng, vì vậy khi thiếu hụt vốn thì đương nhiên lãi suất nâng cao. Mà lãi suất huy động đầu vào cao thì lãi suất đầu ra cao, như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh”, ông Ấn cho hay.

Về nguồn vốn ngân hàng hiện nay, Thống đốc cho biết huy động vốn ngắn hạn lên đến 80%, chỉ có 20% trung dài hạn. Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng chủ yếu vẫn để cho vay ngắn hạn, nhưng trên thực tế nhu cầu vay trung dài hạn hiện nay của doanh nghiệp rất lớn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã cố gắng bớt áp lực và các ngân hàng xác định không cạnh tranh huy động vốn lẫn nhau để đầu ra hợp lý.