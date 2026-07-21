Lợi nhuận các công ty chứng khoán: Người lãi nghìn tỷ, kẻ hụt hơi thua lỗ

ANTD.VN - Bức tranh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của các công ty chứng khoán đang cho thấy sự phân hóa rõ nét. Trong khi nhiều công ty tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh thì không ít doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận suy giảm, thậm chí rơi vào thua lỗ.

6 công ty báo lãi nghìn tỷ

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 77 công ty chứng khoán đã công bố, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 15.200 tỷ đồng, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, 65 công ty báo lãi và 12 công ty ghi nhận lợi nhuận âm.

Chứng khoán VPBankS gây ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.159 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đạt 2.673 tỷ đồng. Bứt phá lợi nhuận trong quý này của VPBankS đã giúp công ty chứng khoán này vươn lên vị trí dẫn đầu bảng lợi nhuận.

Lý giải mức lợi nhuận đột biến, VPBankS cho biết, trong quý, doanh thu hoạt động của Công ty tăng mạnh, đạt 4.098 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, môi giới chứng khoán với doanh thu lần lượt là 1.023,8 và 126 tỷ đồng, tương ứng tăng 167% và 72%.

Cùng với đó, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt gần 822 tỷ đồng. Đặc biệt, với mảng tự doanh, lãi từ các tài sản chính đạt tới hơn 1.639 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 cùng kỳ.

Tiếp đến là TCBS với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21%, còn 6 tháng đạt 3.555 tỷ đồng. Hoạt động cho vay margin là động lực lớn nhất đóng góp vào doanh thu của TCBS với dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán vượt ngưỡng 51.500 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Công ty cũng giữ vị trí số một về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khoảng 48% thị phần, đồng thời duy trì Top 3 môi giới trên HOSE, Top 2 trên HNX.

Chứng khoán SSI trong quý II/2026 cũng ghi nhận doanh thu riêng lẻ tăng 13%, đạt 3.312 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ.

Ở vị trí tiếp theo, VNDirect cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.388 tỷ đồng, tăng 11%; trong khi lợi nhuận có sự bứt phá hơn với 1.106 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 127%; lũy kế 6 tháng đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ tăng 26%, cùng với hoạt động đầu tư - kinh doanh nguồn vốn, với doanh thu ròng quý II tăng 56% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong kỳ Công ty hoàn nhập 332 tỷ đồng dự phòng và trích lập bổ sung 36 tỷ đồng, qua đó đóng góp ròng khoảng 296 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế. Kết quả này phản ánh chất lượng một số khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đã được cải thiện.

Ở các vị trí tiếp theo là VPS với 1.378 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý II, tăng 57%. HDS đạt lợi nhuận khoảng 1.118 tỷ đồng, tăng hơn 3,9 lần trong quý II và đạt 1.470 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng gần 3,9 lần.

Như vậy, “câu lạc bộ” lãi nghìn tỷ trong quý II đã tăng gấp đôi so với quý I, lên tổng cộng 6 thành viên.

Nhiều công ty chứng khoán lãi “bằng lần”

Bên cạnh các doanh nghiệp lãi khủng, ở chiều tích cực còn ghi nhận nhiều công ty chứng khoán nhỏ tăng trưởng lợi nhuận “bằng lần”.

Trong đó nổi bật là Chứng khoán SmartMind (SMDS) với lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 2 tỷ đồng.

Chứng khoán LPBank (LPBankS) đứng kế tiếp với 628 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 140%. Chứng khoán MB (MBS) đạt 377 tỷ đồng, tăng 38%; Chứng khoán TP.HCM (HSC) lãi 340 tỷ đồng, tăng 42%; Chứng khoán ACB (ACBS) đạt 299 tỷ đồng, tăng 30%.

Tiếp đến, Chứng khoán KAFI lãi 272 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Chứng khoán Everest cũng đảo chiều mạnh từ khoản lỗ 9 tỷ đồng trong quý 2/2025 sang lãi 243 tỷ đồng trong quý 2 năm nay.

Chứng khoán OCB (OCBS) cũng chứng kiến con số tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng hơn 41 lần trong quý II so với cùng kỳ, đạt 111 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng mức tăng trưởng cũng lên tới 11,5%.

ABS, EVS cũng là những công ty chứng khoán nhỏ chứng kiến lợi nhuận quý II tăng tới trên dưới 5 lần so với cùng kỳ...

12 công ty chứng khoán thua lỗ

Ở chiều ngược lại, nhiều tên tuổi lại ghi nhận kết quả kinh doanh đáng thất vọng. Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II chỉ còn gần 75 tỷ đồng, giảm tới 95% so với cùng kỳ, do hoạt động tự doanh suy yếu. Lũy kế 6 tháng, công ty này chỉ hoàn thành khoảng 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Chứng khoán VietinBank VBSE (CTS) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II chỉ gần 19 tỷ đồng, giảm 91%, mức thấp nhất trong 13 quý. Nguyên nhân cũng đến từ mảng tự doanh thua lỗ, trong khi chi phí lãi vay tăng mạnh.

Chứng khoán SHS cũng giảm 81% lợi nhuận, từ 463 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giảm 33% lợi nhuận quý II.

Ở nhóm vốn hoá nhỏ hơn, Chứng khoán Phố Wall giảm 92% lợi nhuận, xuống chỉ còn vỏn vẹn 2 tỷ đồng. Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng suy giảm 76% lãi, còn 15 tỷ đồng, Chứng khoán DSC giảm 63% xuống 20 tỷ đồng và Chứng khoán Hải Phòng giảm 65% xuống 15 tỷ đồng.

Kém tích cực hơn, có 12 công ty chứng khoán vẫn báo lỗ trong quý II. Trong đó, Chứng khoán Quốc Gia (NSI) đứng đầu với khoản lỗ trước thuế 97 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 42 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng ghi nhận khoản lỗ 8 tỷ đồng, trong khi quý 2/2025 lãi 39 tỷ đồng. Chứng khoán Đại Việt lỗ 6 tỷ đồng; Chứng khoán Kirin (CSI) và Chứng khoán APG cùng lỗ khoảng 4 tỷ đồng…

Ngoài ra, những cái tên đóng góp trong danh sách này còn có: Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (NESC), Furnan (FNS), Eurocapital (ECC), Artex (ART), Finhay (FHSC), VISC.

Diễn biến này phần nào phản ánh bối cảnh thị trường chứng khoán đang chịu áp lực lớn, đồng thời từ nhiều yếu tố như mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao, thanh khoản ngân hàng chịu áp lực, giá dầu tăng, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Những yếu tố này khiến dòng tiền vào cổ phiếu suy yếu, đồng thời làm gia tăng chi phí vốn của doanh nghiệp.

Hơn nữa, mặc dù VN-Index tăng điểm nhưng chỉ tập trung vào một số mã lớn, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ, quyết định đứng ngoài thị trường cũng khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh trong quý II/2026.