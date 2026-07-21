PVEP kiến tạo giá trị từ nền tảng tri thức địa chất

ANTD.VN - Với bất kỳ một công ty dầu khí nào, công tác nghiên cứu địa chất, tìm kiếm và thăm dò luôn là hoạt động cốt lõi, mang tính khởi nguồn, tạo tiền đề cho toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí. Với năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều dự án trong nước và quốc tế cùng khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị chủ lực trong phát hiện, đánh giá và gia tăng trữ lượng dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sau gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, PVEP đã xây dựng được năng lực toàn diện trong lĩnh vực địa chất, tìm kiếm và thăm dò dầu khí, trở thành lực lượng nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong khâu thượng nguồn - trụ cột cốt lõi của Tập đoàn.

Từ việc tham gia các dự án với vai trò đối tác, đến nay PVEP đã từng bước làm chủ công tác điều hành nhiều dự án dầu khí trong nước và quốc tế, hình thành đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên hầu hết các bể trầm tích của Việt Nam.

Hoạt động thu nổ địa chấn trên biển.

Điểm nổi bật của PVEP là năng lực tích hợp đồng bộ các chuyên ngành địa chất, địa vật lý, địa vật lý giếng khoan và địa chất dầu khí trong toàn bộ chuỗi công tác tìm kiếm, thăm dò. Việc kết hợp hiệu quả dữ liệu địa chất, địa chấn và giếng khoan cùng các công nghệ phân tích hiện đại đã giúp nâng cao chất lượng đánh giá hệ thống dầu khí, giảm thiểu rủi ro thăm dò và tối ưu hóa các quyết định đầu tư. Năng lực này là kết quả của quá trình tích lũy tri thức qua hàng trăm dự án với điều kiện địa chất đa dạng. Mỗi tuyến địa chấn được thu nổ, mỗi giếng khoan được thực hiện và mỗi phát hiện dầu khí mới đều góp phần bổ sung kiến thức về địa chất, từng bước hình thành nền tảng tri thức và kinh nghiệm quý báu của đội ngũ kỹ thuật PVEP.

Từ năm 2006 đến nay, PVEP đã tiến hành thu nổ trên 90.000 km địa chấn 2D, hơn 70.000 km² địa chấn 3D và khoan gần 450 giếng thăm dò - thẩm lượng tại hơn 50 dự án trong nước và gần 30 dự án ở nước ngoài, trải rộng từ Bắc Mỹ, Trung Mỹ, châu Phi, Trung Đông, Trung Á đến Đông Nam Á. Khối lượng công việc lớn cùng sự đa dạng về điều kiện địa chất đã giúp PVEP tích lũy năng lực đánh giá hệ thống dầu khí, dự báo tầng chứa, phân tích rủi ro thăm dò và tối ưu vị trí giếng khoan.

Đến nay, PVEP đã có 34 phát hiện dầu khí mới trong nước, trong đó nhiều phát hiện đã được phát triển thành các mỏ khai thác hiệu quả như Thăng Long, Đông Đô, Hải Sư Đen, Kình Ngư Trắng, Tê Giác Trắng H5, Cá Tầm, Bunga Lavatera, Bunga Aster và gần đây nhất là phát hiện dầu khí Hải Sư Vàng. Những kết quả này không chỉ góp phần gia tăng trữ lượng, duy trì sản lượng mà còn khẳng định năng lực đánh giá địa chất và tổ chức triển khai các dự án thăm dò ngoài khơi của PVEP.

Ngay từ đầu năm 2026, PVEP đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực cho công tác thăm dò nhằm đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng. Tính đến hết tháng 6/2026, công tác gia tăng trữ lượng của PVEP ghi nhận kết quả tích cực, với 1,58 triệu tấn quy dầu từ khoan thăm dò/thẩm lượng và 4,20 triệu tấn quy dầu từ dự án mới.

Ngay từ đầu năm 2026, PVEP đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực cho công tác thăm dò nhằm đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng.

Trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy, PVEP không ngừng mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các đối tượng địa chất có độ phức tạp ngày càng cao như bẫy địa tầng, hệ thống dầu khí nước sâu và các mỏ khí có hàm lượng CO₂ cao. Song song với đó, Tông công ty đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực địa chất và thăm dò thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ thuật tập trung, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, công nghệ xử lý - minh giải địa chấn thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo trong dự báo đặc tính đá chứa. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và các công nghệ hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng đánh giá triển vọng, rút ngắn thời gian ra quyết định và giảm rủi ro trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò.

Không chỉ phục vụ mục tiêu tìm kiếm và gia tăng trữ lượng dầu khí, năng lực địa chất của PVEP còn được mở rộng sang lĩnh vực thu giữ và lưu giữ carbon (CCS/CCUS) - một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Trong thời gian qua, PVEP đã phối hợp với các đối tác quốc tế triển khai nhiều chương trình đánh giá tiềm năng lưu giữ CO₂ tại các bể trầm tích Việt Nam, xây dựng mô hình địa chất, đánh giá đặc tính tầng chứa, tầng chắn và khả năng lưu giữ lâu dài của các cấu tạo dưới lòng đất. Những nghiên cứu này không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực địa chất dầu khí mà còn tạo tiền đề để PVEP tham gia các dự án giảm phát thải carbon, kết hợp giữa khai thác hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững.

Những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, thăm dò tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và vai trò nòng cốt của PVEP trong lĩnh vực thượng nguồn của Petrovietnam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng, PVEP sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò theo hướng chủ động, chuyên sâu; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị danh mục, ưu tiên các khu vực tiềm năng; đồng thời mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Đây sẽ là động lực để PVEP gia tăng trữ lượng, củng cố nền tảng phát triển dài hạn và tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ lực trong chiến lược phát triển của Petrovietnam.