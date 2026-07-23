Trích quỹ bình ổn, giá xăng dầu vẫn tăng hơn 1.000 đồng/lít

ANTD.VN - Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15h hôm nay (23-7) do tác động của xung đột tại Trung Đông và bất ổn chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới.

Giá xăng dầu tăng mạnh trở lại

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang tác động đến giá xăng dầu trong nước. Sau khi chi quỹ bình ổn giá 1.000 đồng/lít với xăng sinh học và dầu mazut, 1.500 đồng/lít với dầu diezel, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng.

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.062 đồng/lít, giá mới tối đa là 20.888 đồng/lít; xăng E10RON95 giá bán tối đa là 21.435 đồng/lít, tăng thêm 885 đồng/lít.

Dầu diezel 0,05S cũng tăng thêm 2.439 đồng/lít, giá bán mới lên mức 25.768 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.103 đồng/kg, giá bán tối đa là 15.562 đồng/kg.