Trích quỹ bình ổn, giá xăng dầu vẫn tăng hơn 1.000 đồng/lít

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang tác động đến giá xăng dầu trong nước. Sau khi chi quỹ bình ổn giá 1.000 đồng/lít với xăng sinh học và dầu mazut, 1.500 đồng/lít với dầu diezel, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng.
Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.062 đồng/lít, giá mới tối đa là 20.888 đồng/lít; xăng E10RON95 giá bán tối đa là 21.435 đồng/lít, tăng thêm 885 đồng/lít.
Dầu diezel 0,05S cũng tăng thêm 2.439 đồng/lít, giá bán mới lên mức 25.768 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.103 đồng/kg, giá bán tối đa là 15.562 đồng/kg.