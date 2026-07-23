Ngân hàng lớn – nhỏ đua tăng vốn: Quy mô lớn chưa từng có

ANTD.VN - Chưa năm nào các ngân hàng có kế hoạch tăng vốn “khủng” như năm nay, với làn sóng tăng vốn lan rộng khắp các ngân hàng lớn, nhỏ.

Nhiều ngân hàng vượt trăm nghìn tỷ đồng vốn điều lệ

Đáng chú ý nhất là kế hoạch tăng vốn của Techcombank, từ mức 70.800 tỷ đồng lên 113.700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 60%, thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% và phát hành ESOP. Nếu triển khai thành công, Techcombank có thể vươn lên nhóm dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn điều lệ.

VPBank cũng có kế hoạch tăng vốn thêm hơn 30%, lên hơn 106.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng (theo tỷ lệ hơn 26% cho cổ đông hiện hữu) và giai đoạn tiếp theo là phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư ngoại.

MB công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.137 tỷ đồng, nâng vốn từ 80.550 tỷ đồng lên 102.687 tỷ đồng. Kế hoạch này bao gồm 3 phương án: phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ở nhóm các ngân hàng TMCP Nhà nước, bên cạnh chia cổ tức bằng tiền mặt, các nhà băng cũng đẩy nhanh lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm cải thiện năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Trong đó, BIDV đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên gần 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027 thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cho nhà đầu tư. Trong đó, năm nay Ngân hàng sẽ triển khai đợt phát hành gần 498,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Kế hoạch này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Agribank cũng vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung gần 29.690 tỷ đồng vốn điều lệ trong giai đoạn 2025 - 2027 từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi nộp ngân sách Nhà nước. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến tăng từ hơn 51.600 tỷ đồng lên khoảng 81.300 tỷ đồng.

Hai ngân hàng còn lại là Vietcombank và VietinBank chưa có kế hoạch tăng vốn trong năm nay. Hiện Vietcombank đang là nhà băng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với hơn 83.500 tỷ đồng; VietinBank là 77.670 tỷ đồng.

Quy mô tăng vốn các ngân hàng lớn chưa từng có trong năm nay

Ngân hàng nhỏ không đứng ngoài cuộc

Ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, MSB đã được NHNN chấp thuận phương án tăng vốn thông qua phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 20%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên tối đa 37.440 tỷ đồng.

PVComBank cũng được cơ quan quản lý chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng, từ mức 9.000 tỷ đồng hiện nay lên tối đa 12.000 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hồi trung tuần tháng 6, ABBank cũng đã được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm gần 6.113 tỷ đồng thông qua 3 hình thức.

Trong đó, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với giá trị tối đa hơn 2.095 tỷ đồng; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa hơn 3.213 tỷ đồng. Đồng thời, nhà băng được chấp thuận phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ 13.972 tỷ đồng hiện nay lên 20.085 tỷ đồng vào quý I/2027.

Thực hiện kế hoạch, ngày 10/7 vừa qua, ABBank đã hoàn tất phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 2.096 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của ABBank đã tăng lên mức gần 16.068 tỷ đồng.

Một nhà băng khác cũng được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ là BVBank. Theo đó, BVBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Vietbank cũng vừa tiến hành phân phối gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Ngân hàng vẫn đang có kế hoạch 2 đợt tăng vốn nữa, thông qua chào bán khoảng 296,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư góp vốn mới (tỷ lệ 25%) và cuối cùng là phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP.

Nếu hoàn tất cả ba giai đoạn trong kế hoạch này, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng hơn 44%, từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng.

OCB vừa chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%. Với gần 399,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, vốn điều lệ của Ngân hàng được nâng từ 26.630 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Nam A Bank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 17.157 tỷ đồng lên 22.588 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm nay.

Quy mô tăng vốn lớn chưa từng có

Việc tăng vốn là nhu cầu cấp thiết của các ngân hàng nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn và củng cố nền tảng tài chính. Theo FiinGroup, các ngân hàng niêm yết dự kiến huy động khoảng 128.000 tỷ đồng vốn cổ phần trong năm 2026, gấp hơn 7 lần quy mô phát hành năm trước và cao hơn 71,6% so với mức trung bình 5 năm gần đây. Đây là mức tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đằng sau con số này là áp lực ngày càng lớn về năng lực vốn khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao hơn. Việt Nam đang đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn cho đầu tư sản xuất, hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp.

Theo các chuẩn mực quốc tế Basel II và Basel III, quy mô tín dụng tăng lên phải đi cùng năng lực vốn tương ứng để duy trì hệ số an toàn vốn (CAR). Nếu không tăng vốn chủ sở hữu, dư địa mở rộng tín dụng của nhiều ngân hàng sẽ bị thu hẹp, bất kể nhu cầu vay vốn của nền kinh tế lớn đến đâu.