Chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Bắc Ninh trúng Vietlott hơn 102 tỷ đồng

ANTD.VN - Ông K.S.H, người chơi xổ số quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh đã trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị trúng thưởng lên tới hơn 102 tỷ đồng.

Ngày 21/07/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01370 với giá trị 102.862.676.150 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là ông K.S.H. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Ông K.S.H nhận giải thưởng hơn 102 tỷ đồng

Ông K.S.H là người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một Công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

Lãnh đạo Vietlott cho biết, ông K.S.H là khách hàng người nước ngoài thứ tư trúng các giải thưởng của sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Trước đây, 2 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc đã trúng các giải này.

Tuy nhiên, ông H là người nước ngoài trúng giải thưởng của Vietlott có giá trị lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, khách hàng nước ngoài trúng giải lớn nhất 32,6 tỷ đồng, cũng là một người Hàn Quốc.

Ông H. cho biết, ông biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước thông qua các bài báo, thông tin trên Internet. Ông cảm thấy thích thú vì khi sang đến Việt Nam vẫn có thể giải trí với các xổ số có cách chơi, giải thưởng tương đồng với loại hình xổ số ông hay chơi ở Hàn Quốc.

Kể từ đó, việc mua vé Vietlott trở thành một hình thức giải trí quen thuộc trong cuộc sống của ông. Ông chia sẻ: “Tôi có thói quen mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nhưng thích nhất vẫn là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20 – 30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé mỗi lần”.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông K.S.H cho biết ông chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 (09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42), cảm xúc đầu tiên của ông là vô cùng bất ngờ và hồi hộp.

"Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1", ông chia sẻ.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông K.S.H đã trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Ông cho biết: “Tôi đã may mắn nhận được giải thưởng tại Việt Nam nên cũng mong muốn chia sẻ may mắn ấy bằng những việc làm thiết thực dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại đây”.

Theo quy định, ông K.S.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi nộp thuế, ông H thực nhận về khoảng 92,5 tỷ đồng.