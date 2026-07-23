Hà Nội sẽ thí điểm liên thông dữ liệu về logistics - xuất nhập khẩu

ANTD.VN - Theo Đề án liên thông dữ liệu của Hà Nội, các doanh nghiệp logistics, xuất nhập khẩu sẽ cung cấp dữ liệu vận hành tối thiểu; đổi lại họ sẽ được nhận trạng thái xử lý theo lô hàng, cảnh báo điểm nghẽn, thông tin kho bãi...

Hàng hóa tập kết tại ICD Mỹ Đình

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 về việc phê duyệt “Đề án liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics - xuất nhập khẩu”.

Mục tiêu của Đề án nhằm giảm chi phí tuân thủ liên quan đến giải phóng hàng, chi phí phát sinh ngoài kế hoạch, thời gian xử lý thủ tục và chi phí logistics trong xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong xử lý nghiệp vụ và tạo cơ sở phát triển logistics số, logistics thông minh trong giai đoạn tới.

Kế hoạch hướng đến mô hình lợi ích hai chiều: doanh nghiệp cung cấp dữ liệu vận hành tối thiểu như lịch phương tiện, trạng thái kho bãi, booking, container, thời gian chờ và chi phí phát sinh ở mức phù hợp; đổi lại, doanh nghiệp được nhận trạng thái xử lý theo lô hàng, cảnh báo điểm nghẽn, thông tin kho bãi/ICD được phân quyền, khuyến nghị thời điểm điều xe - đặt kho - lấy/trả container và báo cáo đối chiếu chi phí ở dạng phục vụ điều hành.

Về giải pháp, Hà Nội xác định nhóm giải pháp trọng tâm là xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp liên thông dữ liệu nhằm tối ưu hóa chi phí logistics trong xuất nhập khẩu.

Đối với nhóm giải pháp về tái cấu trúc quy trình, thành phố yêu cầu mỗi luồng thí điểm phải lập bản đồ điểm phát sinh chi phí; thiết kế quy trình phản hồi trạng thái theo hành động.

Trong đó, trạng thái “cần bổ sung” phải nêu rõ loại dữ liệu cần bổ sung, chủ thể có trách nhiệm, thời hạn xử lý và tác động đến lịch lấy hàng. Trạng thái “đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong thông quan” phải đủ để doanh nghiệp quyết định điều xe hoặc đặt lịch kho. Trạng thái “đủ điều kiện lấy hàng” phải gắn với địa điểm, khung giờ, mã lô hàng, mã container và điều kiện ra/vào kho bãi hoặc cảng cạn.

Về nhóm giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, thành phố chỉ đạo thiết lập nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu logistics của thành phố theo hướng gọn, mở và có thể mở rộng. Chuẩn hóa bộ mã định danh dùng chung trong giai đoạn thí điểm.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông để doanh nghiệp xuất nhập khẩu thấy lợi ích giảm cung cấp lại dữ liệu và theo dõi được trạng thái xử lý; doanh nghiệp logistics thấy được lợi ích điều xe đúng thời điểm; kho bãi và cảng cạn thấy được lợi ích giảm ùn ứ tại cổng…

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, chỉ khi doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích trực tiếp, việc chia sẻ dữ liệu tư nhân mới có khả năng duy trì sau thí điểm. Thành phố sẽ tổ chức đối thoại định kỳ với hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp logistics, kho bãi, cảng cạn và đơn vị vận tải để phát hiện sớm vướng mắc khi vận hành.