Chứng khoán giảm mạnh nhất 9 tháng, VN-Index mất hơn 62 điểm

ANTD.VN - Trên 3 sàn có hơn 500 mã giảm, trong đó, VHM, VIC, MWG, PNJ… giảm kịch sàn. VN-Index ghi nhận mức giảm tới hơn 62 điểm, là mức giảm sâu nhất trong vòng 9 tháng qua.

Thị trường chứng khoán tiếp chuỗi phiên giao dịch vô cùng tiêu cực. Sau 3 phiên giảm sâu liên tục với tổng mức giảm hơn 73,5 điểm, VN-Index hôm nay tiếp tục giảm thêm 62,03 điểm (-3,58%) xuống 1.668,53 điểm.

Đây là mức giảm sâu nhất kể từ sau phiên giảm gần 95 điểm ngày 20/10/2025, đưa chỉ số sàn HOSE xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2026.

Nhiều cổ phiếu lớn bị bán mạnh phiên hôm nay

Trên sàn HOSE hôm nay ghi nhận 245 mã giảm, 75 mã tăng. Rổ VN30 có tới 27 mã giảm, chỉ 2 mã là VNM và PLX tăng nhẹ, SSB đứng giá.

Thủ phạm chính kéo lùi thị trường là nhóm Vingroup với VHM và VIC giảm sàn, VRE giảm sâu 5,6%, VPL giảm 5,3%. Ngoài ra, rổ này cũng ghi nhận MWG giảm kịch biên độ. Hàng loạt mã ngân hàng giảm sâu trên dưới 4% như CTG, VCB, HDB, VIB…

PNJ hôm nay tiếp tục giao dịch trong sắc xanh lơ trong toàn phiên, dư bán giá sàn hơn 17 triệu đơn vị.

Diễn biến kinh doanh tại PNJ đang gặp nhiều khó khăn, khi lượng khách hàng bán kim cương ngày càng gia tăng, khiến thanh khoản doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải điều chỉnh chính sách thu mua lại kim cương.

Chưa dừng lại ở đó, trên sàn chứng khoán, Công ty Chứng khoán SSI đã thông báo cắt margin đối với cổ phiếu này cũng gây nên áp lực khiến PNJ không thể hồi phục.

Trên sàn HNX phiên nay có 103 mã giảm, 40 mã tăng. HNX-Index giảm 5,25 điểm (-1,87%) xuống 275,49 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 0,65 điểm (-0,52%) xuống 124,77 điểm.

Thanh khoản thị trường hôm nay tăng khá mạnh so với phiên hôm qua với 915 triệu đơn vị giao dịch trên HOSE, tương ứng 23.405 tỷ đồng; trên HNX có thêm hơn 71 triệu đơn vị, tương đương 1.120 tỷ đồng khớp lệnh; sàn UPCoM là 33 triệu đơn vị tương đương 389 tỷ đồng.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với giá trị bán ròng 1.936 tỷ đồng trên HOSE, tập trung bán các mã như SSI, VIC, VCB, ACB, STB… mỗi mã từ gần 200 đến gần 300 tỷ đồng.

Trên HNX, khối này mua ròng nhẹ gần 14 tỷ đồng, chủ yếu là mua SHS.