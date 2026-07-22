VN-Index thủng 1.700 điểm, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch đầy tiêu cực sau 3 phiên giảm sâu liên tục với tổng mức giảm hơn 73,5 điểm.

Trong phiên sáng nay, VN-Index chỉ cầm cự được ít phút giao dịch trên tham chiếu, sau đó nhanh chóng bị áp lực cung nhấn chìm. Các mã cổ phiếu lớn nhỏ bị bán trên diện rộng khiến tới hơn 250 mã giảm trên sàn HOSE, trong khi chỉ còn 63 mã tăng. VN-Index chốt phiên sáng gần giảm tới 37,66 điểm (-2,18%) xuống 1.693 điểm. Đây là vùng giá thấp nhất từ đầu tháng 4.

Chứng khoán đang trải qua chuỗi phiên giao dịch tiêu cực

Rổ VN30 hôm nay ghi nhận tới 25 cổ phiếu giảm, trong khi bên tăng chỉ 5 mã. Cổ phiếu nhà Vingroup là sức nặng kéo lùi chỉ số nhiều nhất, với VHM dẫn đầu đà giảm khi đánh mất 5,4%. Bên cạnh đó, VIC, VRE cùng giảm 3,5%.

Một số cổ phiếu khác giảm sâu có MWG giảm 5,3%. Các cổ phiếu ngân hàng như TPB, HDB, VPB, VIB, CTG đều mất 2 – 3%.

Cổ phiếu PNJ hôm nay tiếp tục giảm hết biên độ sau biến cố cựu CEO P-Lap, ông Đặng Ngọc Thảo bị bắt liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương. Diễn biến kinh doanh tại PNJ đang gặp nhiều khó khăn, khi lượng khách hàng bán kim cương ngày càng gia tăng, khiến thanh khoản doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải điều chỉnh chính sách thu mua lại kim cương.

Chưa dừng lại ở đó, trên sàn chứng khoán, Công ty Chứng khoán SSI đã thông báo cắt margin đối với cổ phiếu này cũng gây nên áp lực khiến PNJ không thể hồi phục. Đóng cửa phiên sáng, PNJ khớp lệnh hơn 7,3 triệu cổ phiếu và còn dư bán giá sàn hơn 16,5 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX sáng nay có 93 mã tăng, 35 mã giảm. HNX-Index giảm 2,73 điểm (-0,97%) xuống 278,01 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 0,82 điểm (-0,65%) xuống 124,6 điểm.