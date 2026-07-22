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Lãi suất huy động và cho vay đã tăng như thế nào trong tháng qua?

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Nhật Linh

ANTD.VN - Lãi suất huy động và cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong tháng 6 đều nhích nhẹ so với tháng trước, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn – theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng trong tháng 6/2026, lãi suất huy động VND bình quân trong tháng có xu hướng giữ nguyên đối với tiền gửi ngắn hạn và nhích nhẹ đối với tiền gửi trung và dài hạn.

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Lãi suất đồng loạt tăng nhẹ ở cả chiều huy động lẫn cho vay

Cụ thể, lãi suất huy động của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với cả khoản tiền gửi mới và các khoản tiền gửi cũ dao động từ 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,0-4,6%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Các kỳ hạn này không thay đổi so với tháng 5.

Trong khi đó, ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất có sự thay đổi nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn 6-12 tháng tăng thêm 0,2%/năm, lên 6,1 – 7,6%/năm; kỳ hạn 12-24 tháng cũng tăng mức tương tự lên 5,9-7,3%/năm. Với kỳ hạn trên 24 tháng, mức lãi suất cũng nhích nhẹ lên 7,1-7,8%/năm.

Về lãi suất cho vay, đối với các khoản vay bằng VND mới và cũ còn dư nợ, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 8,1-10,5%/năm. Con số này tăng đáng kể từ 0,1 – 0,4%/năm so với mức bình quân tháng 5 (8,0 – 10,1%/năm).

Trong khi đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, giữ nguyên trong thời gian qua và thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN là 4%/năm.

Đối với các khoản vay bằng USD, lãi suất cho vay bình quân của hai nhóm ngân hàng trên đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ dao động từ 4,1-5,4%/năm, tăng nhẹ so với tháng trước (4,0 – 5,4%/năm).

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Từ khóa:

#ngân hàng #lãi suất

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