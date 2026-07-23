Eximbank thay thành viên HĐQT: Xuất hiện cựu CEO Techcombank và dàn nhân sự quốc tế "khủng"

ANTD.VN - Cựu CEO Techcombank là ông Nguyễn Lê Quốc Anh cùng 4 cá nhân mang quốc tịch nước ngoài sẽ là ứng viên HĐQT Eximbank thay thế các thành viên đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 24/7 tới tại Hà Nội.

Nội dung quan trọng nhất là xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo phương án đã công bố, HĐQT nhiệm kỳ mới của Eximbank dự kiến có 7 thành viên, trong đó gồm 6 thành viên độc lập. Tại đại hội lần này, ngân hàng sẽ bầu bổ sung 6 thành viên HĐQT để thay thế các thành viên hiện hữu.

Hiện HĐQT Eximbank có 5 thành viên gồm bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT; hai thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah; cùng hai thành viên HĐQT là ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung. Ngoại trừ ông Ho Poh Wah, bốn thành viên còn lại đều đã có đơn từ nhiệm hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Theo danh sách ứng viên HĐQT đã được NHNN thông qua, sẽ có 5 người, trong đó 4 người mang quốc tịch nước ngoài.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh

Ứng viên người Việt duy nhất là ông Nguyễn Lê Quốc Anh. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sinh năm 1966, có bằng Thạc sĩ Kinh tế lượng tại Đại học bang California, East Bay và Tiến sĩ Kỹ thuật Hạt nhân tại Đại học Purdue (Mỹ). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và ngân hàng.

Năm 2006, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược và phát triển của Ngân hàng Wells Fargo. Tới tháng 5/2015, ông trở về Việt Nam giữ vai trò Giám đốc khối chiến lược và phát triển ngân hàng tại Techcombank.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2020, ông là Tổng giám đốc Techcombank trước khi từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Hiện ông là Giám đốc điều hành One Globe Consulting Group.

Bốn ứng viên HĐQT độc lập còn lại gồm: bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Trong đó, bà Richa Goswami được giới thiệu có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, tiếp thị, chuyển đổi số và quản trị trải nghiệm khách hàng; từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại HSBC, Standard Chartered, Johnson & Johnson và Fidelity International.

Hiện bà là thành viên HĐQT không điều hành tại EQT AB và MMA Global khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Ooi Huey Tyng cũng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thanh toán số và dịch vụ tài chính. Bà từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Procter & Gamble, Citibank, United Overseas Bank (UOB), DBS Bank, Visa và Grab Financial Group. Hiện bà là thành viên HĐQT độc lập tại nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn trong khu vực, với vai trò Chủ tịch hoặc thành viên các Ủy ban Rủi ro, Kiểm toán, Đề cử và Thù lao.

Ông Michael Richard Harte có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chuyển đổi số; từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Citigroup, PNC Financial Services, Commonwealth Bank of Australia, Barclays và Banco Santander.

Ông hiện là Đồng sáng lập CaptureNow, Chuyên gia nghiên cứu ngành Công nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đồng thời là Đối tác Nghiên cứu và Cố vấn về công nghệ tài chính, quản trị rủi ro.

Còn ông Chua Teck Huat Bill có hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và tài chính, từng làm việc tại Citibank và UOB, đồng thời tham gia HĐQT và các ủy ban kiểm toán, rủi ro tại nhiều doanh nghiệp ở Singapore và khu vực.

Bên cạnh các ứng viên HĐQT, Eximbank cũng công bố một ứng viên cho vị trí thành viên ban kiểm soát là gương mặt quen thuộc trong ngành ngân hàng, ông Nguyễn Quốc Hùng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông từng công tác tại Agribank, đảm nhiệm vị trí cao nhất là Phó Tổng Giám đốc. Sau đó, ông tiếp tục giữ các vị trí như Chủ tịch VAMC; Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.