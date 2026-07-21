Loạt doanh nghiệp lớn chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán đang ghi nhận sự trở lại của làn sóng niêm yết khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt xúc tiến kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn sau thời gian dài chờ đợi.

Làn sóng lên sàn đang lan tỏa trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ bán lẻ, sản xuất, tài chính - ngân hàng đến truyền thông, với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn.

Đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh khi vừa nộp hồ sơ niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu trên HoSE. Sau đợt IPO thành công, doanh nghiệp huy động hơn 13.300 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 12.677 tỷ đồng. Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, Điện Máy Xanh được định giá hơn 101.400 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất chuẩn bị gia nhập sàn chứng khoán. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng.

Thị trường chứng khoán đang ghi nhận làn sóng IPO mạnh nhất trong những năm gần đây.

Ở nhóm doanh nghiệp sản xuất, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An cũng sẽ chính thức đưa 270 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 16.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 4.455 tỷ đồng. Động thái lên sàn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất, hướng tới nâng công suất từ hơn 620.000 tấn lên 1,5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 2025-2028.

Trong lĩnh vực tài chính, làn sóng niêm yết cũng diễn ra khá sôi động. HNX vừa chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu của PVcomBank trên UPCoM, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình minh bạch hóa và mở rộng kênh huy động vốn của ngân hàng. Song song với đó, PVcomBank còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng.

Không chỉ các ngân hàng, khối công ty chứng khoán cũng tích cực tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi. Chứng khoán LPBank đã hoàn tất IPO gần 142 triệu cổ phiếu, thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu được phân bổ cho hoạt động đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ và bổ sung nguồn lực cho hoạt động tự doanh.

Ngoài Chứng khoán LPBank, Techcom Securities (TCBS) cũng đã chào bán toàn bộ 231,15 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, huy động khoảng 10.820 tỷ đồng và đạt mức định giá xấp xỉ 4 tỷ USD. Thương vụ nhận được sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân khi lượng đăng ký mua cao gấp 2,5 lần số cổ phiếu chào bán.

Hay VPBankS cũng đã công bố kế hoạch IPO 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ, với giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, công ty sẽ huy động khoảng 12.700 tỷ đồng, trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải - một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại miền Bắc - cũng đang tăng tốc chuẩn bị IPO trong quý IV năm nay. Doanh nghiệp dự kiến chào bán tối thiểu 15% vốn điều lệ trước khi niêm yết trên HoSE và hiện đã bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư tới các quỹ ngoại. Với EPS năm 2025 đạt hơn 25.800 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp được đánh giá sở hữu nền tảng tài chính khá nổi bật trước thời điểm lên sàn.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp sản xuất và tài chính. Ở lĩnh vực truyền thông - giải trí, DatVietVAC - đơn vị đứng sau nhiều chương trình giải trí có sức hút lớn như "Anh Trai" và "Em Xinh" - cũng đã nộp hồ sơ IPO từ tháng 4, cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn lựa chọn thị trường chứng khoán làm kênh huy động vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.