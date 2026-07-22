Cục Thuế: Doanh nghiệp không được khai khống thu nhập chi trả khi kê khai thuế thu nhập cá nhân

ANTD.VN - Hiện nay, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tuyến đến cơ quan thuế khi phát hiện bị doanh nghiệp khai khống thu nhập. Thông tin phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định

Cục Thuế vừa phát đi tài liệu liên quan đến những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Theo đó, cơ quan Thuế đưa ra 5 điểm mà doanh nghiệp cần tuân thủ để góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường tuân thủ bền vững.

Tài liệu của Cục Thuế gửi các doanh nghiệp

Thứ nhất, chỉ kê khai các khoản thu nhập thực tế đã chi trả. Theo Cục Thuế, thông tin doanh nghiệp kê khai với cơ quan thuế phải phản ánh đúng các khoản thu nhập thực tế đã chi trả cho người lao động theo quy định của pháp luật. Không kê khai các khoản thu nhập không phát sinh trên thực tế.

Thứ hai, không sử dụng thông tin của cá nhân để kê khai khống thu nhập. Cục Thuế nhấn mạnh, thông tin định danh cá nhân, mã số thuế và thông tin đăng ký thuế chỉ được sử dụng đối với người thực tế phát sinh thu nhập tại đơn vị. Do đó, doanh nghiệp không sử dụng thông tin của cá nhân khác để hợp thức hóa hồ sơ, chi phí hoặc kê khai các khoản thu nhập không thuộc về cá nhân đó.

Thứ ba, cơ quan Thuế lưu ý, doanh nghiệp kê khai sai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Thông tin thu nhập không chính xác có thể dẫn đến: Phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế; Ảnh hưởng đến quyết toán, hoàn thuế; Ảnh hưởng đến việc xác nhận thu nhập; đồng thời gây khó khăn trong các giao dịch tài chính, tín dụng và thủ tục hành chính khác.

Thứ tư, Cục Thuế cho biết, hiện nay người lao động có thể kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile. Theo đó, người lao động có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile để: Tra cứu thông tin thu nhập do các tổ chức trả thu nhập đã kê khai; Kiểm tra thông tin đăng ký thuế và người phụ thuộc; Theo dõi dữ liệu quyết toán thuế TNCN.

Đặc biệt, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tuyến đến cơ quan thuế khi phát hiện sai lệch. “Thông tin phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định” – Cục Thuế khẳng định.

Thứ năm, Cục Thuế nhấn mạnh việc kê khai thuế đúng giúp doanh nghiệp giảm rủi ro. Dữ liệu chính xác sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế điều chỉnh hồ sơ; giảm thời gian giải trình, đối chiếu; hạn chế rủi ro truy thu và xử phạt; đồng thời, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Cơ quan quản lý thuế cho biết các hành vi kê khai sai, khai không đúng thực tế, sử dụng thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân để kê khai thu nhập không phát sinh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP).

“Kê khai đúng thu nhập không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động và xây dựng môi trường lao động minh bạch, tuân thủ và bền vững” – Cục Thuế nhấn mạnh.