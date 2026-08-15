Vinh dự được góp phần vào Chương trình nghệ thuật chính luận "81 Mùa bình yên"

ANTD.VN - Bên lề chương trình nghệ thuật chính luận "81 Mùa bình yên", phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi lại ý kiến của CBCS Công an Thủ đô tham gia chương trình với nhiều vai trò khác nhau...

Trung tá Trần Vinh Quang, cán bộ Công an phường Xuân Đỉnh:

Vinh dự được góp phần nhỏ bé vào Chương trình nghệ thuật chính luận "81 Mùa bình yên"

Là thành viên của Đội Văn nghệ xung kích Công an thành phố Hà Nội, tôi đã tham gia rất nhiều chương trình nghệ thuật có ý nghĩa trong một không gian đậm chất văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô. Từ Mật lệnh đêm – chương trình nghệ thuật kết hợp thực cảnh tại Bảo tàng CATP Hà Nội đến chương trình 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, hôm nay, Chương trình nghệ thuật chính luận "81 Mùa bình yên" một lần nữa lại mang đến cho tôi và các thành viên trong đội rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Trung tá Trần Vinh Quang

Tham gia chương trình, mỗi chúng tôi không chỉ là sự tự hào vì mình là một người chiến sỹ Công an Thủ đô trong điệp trùng đội ngũ đang ngày đêm đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân mà còn là niềm xúc động khôn nguôi về những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh những điều bình dị, đời thường nhất để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.

Dù thời gian tập luyện khá gấp gáp, cộng với việc thành viên Đội văn nghệ xung kích cũng là các CBCS Công an nên chỉ tranh thủ thời gian vừa làm công việc chuyên môn vừa tập nhưng toàn bộ ê-kíp chúng tôi đều dốc sức, miệt mài chuẩn bị nhằm truyền tải trọn vẹn thông điệp kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, mang những câu chuyện chân thực về người chiến sỹ Công an đến gần hơn với trái tim công chúng.

Từ đội hình, động tác đến từng phân cảnh đều được tập luyện nghiêm túc, kỹ lưỡng, với quyết tâm góp phần tạo nên một chương trình trang trọng, giàu cảm xúc, để lại dấu ấn trong lòng nhân dân và du khách.



Đại úy Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế:

Quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn chương trình nghệ thuật chính luận “81 mùa bình yên”

Chương trình nghệ thuật chính luận “81 mùa bình yên” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại Khu vực tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội là sự kiện văn hóa ngoài trời có quy mô lớn thu hút sự quan tâm của hàng vạn nhân dân và du khách.

Đại úy Hoàng Tuấn Anh

Ngay khi phương án bảo vệ sự kiện đặc biệt này được CATP xây dựng và triển khai đến từng đơn vị, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS. Chúng tôi không chỉ đến xem chương trình nghệ thuật đặc biệt mà còn tham gia công tác bảo vệ sự kiện quan trọng này.

Đó là niềm vinh dự, tự hào vì được chỉ huy đơn vị tin tưởng lựa chọn tham gia trực chốt tại các cửa ngõ nơi dẫn lối vào trung tâm sự kiện bởi chúng tôi không chỉ tiếp xúc với người dân Thủ đô mà còn rất nhiều du khách trong và ngoài nước, giữ một hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô, cố gắng hết sức mình với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện này.