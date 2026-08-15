Trang bị kỹ năng phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng

ANTD.VN - Ngày 15-8, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Giảng Võ - Hà Nội đã phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Ngân hàng Agribank tổ chức diễn tập phòng, chống tội phạm cướp tài sản tại trụ sở ngân hàng và tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đã đánh giá cao sự chủ động của Ngân hàng Agribank trong việc đề nghị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án phòng chống cướp ngân hàng.

Đại tá Mai Tùng Lâm, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế phát biểu tại buổi diễn tập

Theo Thượng tá Lý Hoài Nam, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhất là tội phạm cướp ngân hàng ngày càng manh động, liều lĩnh, có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng, sẵn sàng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, chống trả lực lượng chức năng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân viên ngân hàng, khách hàng và người dân.

Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSHS phát biểu khai mạc diễn tập

Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm và tổ chức xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn các tình huống phát sinh tại các cơ sở ngân hàng.

Việc tổ chức diễn tập phương án có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ sở đào tạo và hệ thống ngân hàng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên ngân hàng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Đại tá, PGS.TS Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân trao đổi tại diễn tập

Thông qua diễn tập sẽ kiểm tra, đánh giá khả năng nhận diện tình huống, xử lý ban đầu khi xảy ra vụ cướp; kỹ năng bảo vệ tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân viên và khách hàng; quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, báo tin; công tác tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng; triển khai các biện pháp bao vây, truy bắt, khống chế đối tượng; bảo vệ hiện trường và xử lý các tình huống phát sinh sau vụ việc.

Trung tá, TS Nguyễn Văn Oanh, Thiếu tá Bùi Thanh Bình, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân trao đổi trực tiếp với nhân viên ngân hàng

Chia sẻ tại buổi diễn tập, Đại tá, PGS.TS Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, diễn tập phương án là một trong những hoạt động phối hợp thường xuyên giữa nhà trường với các đơn vị CATP Hà Nội; đồng thời cũng đưa ra khuyến cáo về nguyên tắc an toàn đặc biệt khi xảy tình huống ngân hàng bị cướp.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Sau phần khai mạc, Trung tá, TS Nguyễn Văn Oanh, Thiếu tá Bùi Thanh Bình, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã trao đổi về nội dung phòng chống tội phạm cướp, cướp giật ngân hàng; tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; tổ chức diễn tập tình huống ngân hàng bị cướp và cách ứng phó.

Đặt ra tình huống thực tế tại diễn tập

Đánh giá về buổi diễn tập, Đại tá Mai Tùng Lâm, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế khẳng định, quá trình diễn tập đã thể hiện được sự phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời đề nghị sau chương trình hôm nay, các đơn vị tham gia nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong từng nội dung; trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống cướp tài sản và quy trình phối hợp xử lý tình huống.

Các đại biểu tham gia buổi diễn tập

Đối với nội dung tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đề nghị ngân hàng tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên, đưa nội dung phòng ngừa, nhận diện dấu hiệu bất thường trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của đơn vị.

“Tôi cũng đề nghị nghiên cứu nhân rộng mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ sở đào tạo và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố; kết hợp giữa diễn tập thực hành, tuyên truyền, tập huấn và trao đổi nghiệp vụ” – Đại tá Mai Tùng Lâm nêu ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở giao dịch phát biểu tại diễn tập

Đồng thời đề nghị, mỗi CBCS Công an và mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng cần xác định rõ phương châm: phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ xa, xử lý kịp thời, an toàn là trên hết, phối hợp là then chốt, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống tội phạm nguy hiểm và các hoạt động lợi dụng hệ thống tài chính, ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Hình ảnh tại buổi diễn tập

Phát biểu tại buổi diễn tập bà Nguyễn Thị Hạnh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở giao dịch khẳng định các nội dung được trao đổi tại diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức tín dụng với các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Hình ảnh tại buổi diễn tập

Thay mặt Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sở giao dịch, bà Nguyễn Thị Hạnh Thư đã gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc CATP Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội, thầy và trò Học viện Cảnh sát nhân dân, bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động ngân hàng.