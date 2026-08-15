Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện người cao tuổi và có bệnh mạn tính

ANTD.VN - Bệnh viện Thống Nhất và GSK Việt Nam vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người trưởng thành và người cao tuổi trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với những thay đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số, mô hình bệnh tật và gánh nặng bệnh không lây nhiễm.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, số người sống chung với nhiều bệnh lý mạn tính ngày càng tăng, các mô hình chăm sóc cần kết hợp giữa dự phòng, phát hiện sớm, quản lý bệnh dài hạn và tiếp cận kịp thời với các giải pháp y tế đổi mới.

Là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và điều trị đa chuyên khoa.

Trên nền tảng khoa học và chuyên môn của hai bên, việc hợp tác giữa GSK Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người trưởng thành và người cao tuổi, với ba trọng tâm hợp tác xuyên suốt từ dự phòng, tiếp cận điều trị đến nâng cao năng lực y tế.

Tích hợp chủng ngừa như tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe toàn diện

Các giải pháp dự phòng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người trưởng thành và người cao tuổi duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, khi tuổi tác tăng lên, hệ miễn dịch có thể suy giảm, trong khi các bệnh mạn tính như tim mạch, hô hấp, đái tháo đường… ngày càng phổ biến6, người bệnh có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn và có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn.

Bệnh viện Thống Nhất và GSK Việt Nam vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ hợp tác, GSK Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất hướng tới tăng cường chăm sóc sức khỏe dự phòng thông qua việc tích hợp chủng ngừa vào quản lý bệnh mạn tính, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vắc xin, giảm biến chứng nặng và gánh nặng điều trị trên nền bệnh mạn tính.

Mở rộng cơ hội tiếp cận sớm với các liệu pháp đặc trị tiên tiến

Bên cạnh dự phòng, khả năng tiếp cận kịp thời đến các giải pháp điều trị tiên tiến mới là yếu tố quan trọng trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi như hiện nay, những bệnh lý có nhu cầu điều trị chuyên sâu và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

Hai bên hướng tới tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có nhu cầu y tế cao như ung thư, hô hấp và miễn dịch, qua đó giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp điều trị đổi mới phù hợp với xu hướng y học hiện đại.

Thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển năng lực nhân viên y tế

Để các giải pháp y tế tiên tiến có thể được chuyển hóa thành giá trị thiết thực cho người bệnh, năng lực chuyên môn và khả năng cập nhật thực hành y khoa của đội ngũ nhân viên y tế cũng đóng vai trò then chốt.

GSK Việt Nam đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong các hoạt động đào tạo y khoa liên tục, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kiến thức và cập nhật thực hành y khoa, qua đó góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, PGS.TS.BS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Chăm sóc sức khỏe toàn diện không chỉ dừng lại ở điều trị, mà cần mở rộng sang dự phòng, quản lý bệnh dài hạn và nâng cao chất lượng sống.

Với sự đồng hành của GSK Việt Nam, chúng tôi hướng tới tiếp tục xây dựng mô hình chăm sóc bền vững bằng cách tăng cường năng lực chuyên môn, thúc đẩy tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến và đóng góp cho một xã hội lão hóa khỏe mạnh”.

BS. Phạm Thị Mỹ Liên - Chủ tịch GSK Việt Nam chia sẻ: “GSK Việt Nam tin rằng việc kết hợp khoa học, công nghệ và chuyên môn của GSK Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho sức khỏe cộng đồng.

Thông qua Bản ghi nhớ với Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi vinh dự đồng hành cùng một trong những bệnh viện đầu ngành của Bộ Y tế trong việc tăng cường chăm sóc dự phòng, mở rộng tiếp cận với các liệu pháp đổi mới và hỗ trợ đội ngũ y tế Việt Nam cập nhật kiến thức, tăng cường năng lực chuyên môn và hội nhập với các chuẩn mực y khoa quốc tế”.

Hợp tác thể hiện cam kết và nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy dự phòng, quản lý bệnh mạn tính và chuẩn bị năng lực y tế phù hợp với những thay đổi dài hạn của dân số và mô hình bệnh tật.