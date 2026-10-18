Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani với 4 huy chương

ANTD.VN - Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 có sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 đoạt 4 huy chương.

Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026, 100% học sinh đoàn Việt Nam đạt huy chương. Thành tích của các học sinh cụ thể như sau:

Lê Bá Tuấn Việt, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng; Trương Bá Chí Thành, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc;

Tăng Hạo Nhiên, Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế: Huy chương Bạc; Lê Hồng Nhân, Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 có sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với kết quả trên, Đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Thành tích của học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các học sinh; sự tận tâm, trách nhiệm của các thầy cô trong công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn; cùng sự đồng hành, hỗ trợ và động viên từ gia đình, nhà trường.

Mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, kỳ thi nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Nhận lời mời của Ban tổ chức, Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (2nd Al-Fergani International Physics Olympiad - FIPhO 2026), diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2026 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan.

Đội tuyển được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (căn cứ vào kết quả thi, xếp hạng từ cao xuống thấp). Trường đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Tham dự kỳ thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện năng lực, kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế. Các em cũng được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết về khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.