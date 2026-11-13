Chủ động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH ngay từ cơ sở

ANTD.VN - Phát huy hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

CBCS Đội CC&CNCH số 19 hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Vừa qua, Đội CC&CNCH khu vực số 19 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thuận An, Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 125 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 19 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; phân tích các nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, hộ gia đình và khu dân cư. Trong đó, tập trung hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; cách nhận diện nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng ngừa sự cố.

Đặc biệt, nội dung thực hành được chú trọng nhằm giúp học viên nắm vững kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Cán bộ đơn vị trực tiếp hướng dẫn cách phát hiện, báo động, thông tin báo cháy; sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và triển khai các biện pháp xử lý khi sự cố mới phát sinh.

Thông qua việc kết hợp giữa tuyên truyền kiến thức và thực hành kỹ năng, học viên có điều kiện trực tiếp tiếp cận phương tiện chữa cháy, nắm được quy trình xử lý ban đầu, tránh tâm lý lúng túng, bị động khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cùng với hoạt động tại xã Thuận An, Đội CC&CNCH khu vực số 19 còn phối hợp với Công an phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC&CNCH trên địa bàn. Việc phát huy vai trò phối hợp, hiệp quản giúp công tác tuyên truyền được triển khai chủ động, sát với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Thông qua các hoạt động thiết thực, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng tới nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong mỗi cơ quan, đơn vị và hộ gia đình; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân ngay từ cơ sở.