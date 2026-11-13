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Phòng ngừa vi phạm giao thông từ 18 tổ dân phố

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Nguyễn Vũ

ANTD.VN - Ngày 13-11, Công an phường Ba Đình phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, nhân dân đại diện 18 tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên tập trung phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích các hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, người tham dự được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện, cách nhận diện và xử lý các tình huống có nguy cơ mất an toàn trên đường.

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Chương trình do Công an phường Ba Đình phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tổ chức

Nội dung tuyên truyền hướng đến những vấn đề thiết thực trong đời sống hằng ngày, từ ý thức chấp hành hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông đến việc tuân thủ quy định khi điều khiển phương tiện. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa vi phạm, không để những hành vi chủ quan, thiếu ý thức trở thành nguyên nhân gây tai nạn.

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Công an phường Ba Đình phát tờ rơi tuyên truyền giao thông đến các tổ trưởng dân phố

Đáng chú ý, hội nghị không chỉ hướng đến việc trang bị kiến thức cho những người tham dự mà còn đặt mục tiêu xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại 18 tổ dân phố. Đây là những hạt nhân trực tiếp đưa thông tin pháp luật đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình; đồng thời vận động, nhắc nhở người thân và cộng đồng cùng thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Việc phát huy vai trò của cán bộ cơ sở và người dân trong tuyên truyền pháp luật có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ từ chính quyền, lực lượng chức năng đến từng khu dân cư. Khi ý thức chấp hành được hình thành từ mỗi cá nhân và lan tỏa trong cộng đồng, hiệu quả phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông sẽ được nâng lên.

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Lễ ký cam kết tại chương trình

Thông qua hoạt động này, Công an phường Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay từ cơ sở; từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là nâng cao nhận thức sau mỗi buổi tuyên truyền, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong hành động của mỗi người dân, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên từng tuyến phố, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn phường Ba Đình.

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