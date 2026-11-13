Mưa lớn ở Bắc bộ và Trung bộ giảm dần từ chiều nay

ANTD.VN -Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ chiều nay 13/11, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ giảm dần, song cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, khu vực miền Bắc hiện đang chịu ảnh hưởng của gió tây trên cao nên chiều tối qua ở khu vực Bắc bộ xảy ra mưa giông diện rộng, có nơi mưa rất to. Từ sáng nay 13/11, rãnh gió Tây di chuyển dần sang phía Đông, mưa chỉ còn tập trung chính ở khu vực Đông Bắc bộ, từ chiều nay, mưa ở khu vực này cũng giảm.

Ở miền Trung, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên mưa lớn liên tục xảy ra ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hoà. Hiện nhiễu động gió đông đang yếu dần nên mưa chỉ còn tập trung ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai trong sáng nay, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm, từ chiều nay mưa lớn sẽ giảm dần.

Mưa ở Bắc bộ giảm dần từ chiều nay 13/11

Cũng theo cập nhật từ cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay 13/11, mưa khu vực Trung bộ đã giảm. Hiện lũ trên các sông ở TP Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) đang xuống và ở mức trên BĐ1 đến dưới BĐ2; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Kôn (Gia Lai), sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống dưới mức BĐ1.

Trong ngày hôm nay, lũ trên các sông ở TP Huế, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk), sông Vệ (Quảng Ngãi) dao động ở mức trên dưới BĐ1; Sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) xuống dưới BĐ1.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại một loạt các địa phương phía Bắc và Trung bộ.

Theo đó, trong 6 giờ qua (từ 00 giờ đến 6 giờ ngày 13/11), khu vực các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn đã có mưa, mưa vừa đến mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong sáng nay, các khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tương tự, trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 12/11 đến 8 giờ ngày 13/11), khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa, mưa vừa đến mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong sáng nay, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.