ANTD.VN -Ngày 13-11, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 27, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội phối hợp với UBND xã Bất Bạt tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 220 học viên là lực lượng dân phòng.

Học viên tham gia tập huấn là những thành viên được UBND xã Bất Bạt kiện toàn, biên chế tham gia lực lượng dân phòng, đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở.

Tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cho lực lượng dân phòng

Các học viên tham gia thực hành sử dụng các phương tiện tại chỗ

Tại lớp tập huấn, Trung tá Trương Tuấn Vinh – Phó đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 27 đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong việc nắm tình hình địa bàn, phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn cháy, nổ. Bên cạnh đó, lực lượng dân phòng còn được định hướng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Trong quá trình tập huấn, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nhận diện các nguy cơ, điều kiện phát sinh cháy, nổ; phân tích những tình huống sự cố thường gặp trong thực tế. Đồng thời, báo cáo viên cũng hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa, cách khắc phục các nguy cơ gây cháy; kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn, cứu người và phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau phần lý thuyết, các học viên được tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai lăng, vòi chữa cháy và xử lý các tình huống giả định. Qua đó, giúp lực lượng dân phòng nâng cao kỹ năng thực hành, chủ động, bình tĩnh ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với huấn luyện thực hành đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường năng lực phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã Bất Bạt, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng vững mạnh.