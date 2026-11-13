Bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

ANTD.VN - Nhằm hạn chế vi phạm liên quan đến an toàn giao thông xảy ra, Công an xã Quang Minh, Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa hành vi gây rối trật tự công cộng cho 1.795 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Mê Linh.

Công an xã Quang Minh, Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa hành vi gây rối trật tự công cộng cho học sinh Trường THPT Mê Linh.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 505/KH-CAHN-PC08 ngày 8/10/2026 của Công an thành phố Hà Nội về thực hiện “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Tham dự chương trình có Trung tá Phan Trọng Huệ, Phó Trưởng Công an xã Quang Minh; thầy Hoàng Trọng Ích, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh. Báo cáo viên là Thượng tá Đặng Thị Thu Hà, báo cáo viên cao cấp, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Bộ Công an.

Trao đổi kiến thức pháp luật cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích nguyên nhân, nguy cơ tai nạn và những lỗi vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chở quá số người, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Đặc biệt, các em được hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, quan sát khi chuyển hướng, giữ khoảng cách và xử lý tình huống bất ngờ. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành quy định, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Hướng dẫn các học sinh lái xe an toàn

Bên cạnh đó, Công an xã Quang Minh tập trung cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, cổ vũ đua xe trái phép, nẹt pô, rú ga, mang theo hung khí, gây gổ đánh nhau và các hành vi gây mất an ninh, trật tự. Học sinh được khuyến cáo không tham gia, cổ súy các hành vi vi phạm; không tụ tập giải quyết mâu thuẫn, không phát tán hình ảnh kích động hành vi tiêu cực trên mạng xã hội. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an.

Thông qua chương trình, Công an xã Quang Minh đề nghị nhà trường, giáo viên và phụ huynh tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chủ động phòng ngừa vi phạm, xây dựng văn hóa giao thông học đường và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.