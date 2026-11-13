Chủ động rà soát, bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục

ANTD.VN - Trước yêu cầu bảo đảm an toàn trường học, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Cửa Nam phối hợp các lực lượng tổ chức rà soát toàn diện điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục.

Kiểm tra hệ thống máy bơm PCCC

Chủ động tham mưu, huy động lực lượng liên ngành rà soát

Bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là môi trường tập trung đông học sinh, giáo viên và người lao động. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, hậu quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người. Đặc biệt, đối với trẻ em và học sinh, việc trang bị điều kiện an toàn, tổ chức thoát nạn và chủ động phòng ngừa sự cố càng có ý nghĩa thiết thực.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Công an phường Cửa Nam đã chủ động phối hợp với Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND phường ban hành Văn bản số 2402/UBND-HTĐTMT ngày 6/11/2026, chỉ đạo tổ chức rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đây là bước triển khai cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc tự kiểm tra, đánh giá và duy trì các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, trong hai ngày 9 và 10/11/2026, các tổ công tác liên ngành đã đồng loạt tiến hành rà soát tại toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc kế hoạch trên địa bàn. Công an phường Cửa Nam được giao chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội và Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tổ chức thực hiện.

Việc huy động nhiều lực lượng tham gia không chỉ bảo đảm tính đồng bộ, khách quan trong quá trình rà soát mà còn giúp đánh giá các điều kiện an toàn từ nhiều góc độ chuyên môn. Trong đó, lực lượng Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều phối và trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục.

Nhận diện nguy cơ, hướng dẫn khắc phục ngay từ cơ sở

Quá trình rà soát tập trung vào những điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn PCCC&CNCH tại trường học. Các tổ công tác kiểm tra hệ thống điện, việc quản lý và sử dụng các thiết bị điện; tình trạng trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy; hệ thống báo cháy, chữa cháy; các lối thoát nạn và điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trong khuôn viên cơ sở giáo dục.

Kiểm tra hệ thống máy móc, tủ điện

Đối với từng hạng mục, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, hướng dẫn nhà trường nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình giảng dạy, học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, việc sử dụng thiết bị điện, hệ thống dây dẫn, ổ cắm, thiết bị tiêu thụ điện tại các phòng học, phòng chức năng và khu vực làm việc được chú trọng rà soát.

Cùng với đó, các tổ công tác kiểm tra việc bố trí, duy trì lối thoát nạn, khả năng tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố; tình trạng hoạt động của phương tiện, thiết bị PCCC và khả năng đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống ban đầu.

Phát huy vai trò chủ trì, Công an phường Cửa Nam đã trực tiếp phối hợp với các lực lượng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, hướng dẫn đại diện các cơ sở giáo dục biện pháp khắc phục phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với những hạng mục chưa bảo đảm, các cơ sở được yêu cầu chủ động đề xuất kinh phí, bố trí nguồn lực để trang bị, bổ sung phương tiện PCCC, đồng thời khẩn trương khắc phục các điều kiện còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu an toàn.

Điểm đáng chú ý trong đợt rà soát là yêu cầu gắn kiểm tra với hướng dẫn, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Thay vì chỉ dừng lại ở việc phát hiện tồn tại, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn các nhà trường chủ động nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án xử lý và duy trì các điều kiện an toàn thường xuyên.

Thực tế cho thấy, công tác PCCC tại trường học không thể chỉ trông chờ vào việc trang bị phương tiện mà cần được thực hiện đồng bộ từ quản lý, sử dụng hệ thống điện, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt đến duy trì lối thoát nạn và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sự chủ động của người đứng đầu và ý thức chấp hành của từng cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa sự cố.

Thông qua đợt rà soát, Công an phường Cửa Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong thực hiện quy định về PCCC&CNCH.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, rà soát thực chất từ cơ sở, lấy an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên làm trọng tâm, Công an phường Cửa Nam đang góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.