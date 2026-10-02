Trải nghiệm thú vị bên kề kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX

ANTD.VN - Các đoàn tham gia kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã có những trải nghiệm đáng nhớ về những không gian văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Các trưởng đoàn IOAA 2026 đã có dịp khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh Ban Tổ chức)

Trong khuôn khổ diễn ra Kỳ thi Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn lần thứ XIX, Hà Nội không chỉ được bạn bè thế giới biết đến qua những hoạt động thi cử chuyên sâu mà còn được khám phá qua những không gian lưu giữ chiều sâu văn hóa và những nghề thủ công đã trở thành một phần của thành phố.

Trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm văn hóa, các Trưởng đoàn IOAA 2026 đã có dịp khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám và làng gốm Bát Tràng, mở ra một lát cắt khác của Hà Nội - nơi những giá trị về lịch sử, tri thức và văn hóa truyền thống được cảm nhận qua từng không gian, câu chuyện và trải nghiệm.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các Trưởng đoàn có dịp tìm hiểu về một không gian gắn liền với truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục của Việt Nam. Nơi đây không chỉ lưu giữ những dấu ấn của nền giáo dục xưa, mà còn là biểu tượng cho tinh thần trân trọng tri thức đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các thành viên hào hứng tìm hiểu một làng nghề lâu đời của Hà Nội (Ảnh Ban Tổ chức)

Rời không gian của những giá trị học thuật, hành trình tiếp tục đến Bát Tràng, nơi đất và lửa tạo nên những sản phẩm gốm mang dấu ấn của một làng nghề lâu đời. Đặc biệt, các Trưởng đoàn còn được tự tay tạo hình và hoàn thiện những sản phẩm gốm của riêng mình, để mỗi trải nghiệm tại Bát Tràng không chỉ được cảm nhận, mà còn lưu lại qua những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Đây có lẽ là một phần đặc biệt của IOAA 2026, khi những người đồng hành cùng Kỳ thi không chỉ gặp nhau dưới một bầu trời chung, mà còn có cơ hội gặp gỡ một Hà Nội rất riêng qua những câu chuyện của lịch sử, văn hóa và con người.



Phát biểu về kỳ thi, Chủ tịch Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế Aniket Sule nhấn mạnh: "Năm nay, IOAA 2026 cho chúng ta cơ hội được quy tụ tại thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của Việt Nam.

Trưởng đoàn còn được tự tay tạo hình và hoàn thiện những sản phẩm gốm của riêng mình (Ảnh Ban Tổ chức)

Đây là cơ hội để các đoàn được trải nghiệm và cảm nhận một phần chiều sâu lịch sử và những giá trị giàu truyền thống của Hà Nội. Dù Hà Nội hôm nay đã và đang trở thành một đô thị đầy năng động, với gần 10 triệu người sinh sống.

Để tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn giữa lòng thủ đô Hà Nội đòi hỏi những nỗ lực đặc biệt lớn lao nên cho phép tôi được gửi lời cảm sâu sắc nhất tới tất cả tập thể và cá nhân góp sức làm nên sự kiện này."

Kỳ thi diễn ra từ ngày 25-9 và bế mạc vào chiều 4-10 tại Hà Nội tại Đại học Phenikaa (Ảnh Ban Tổ chức)

Được biết, đến thời điểm này, 320 thí sinh đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoàn thành phần thi lý thuyết, bài thi đồng đội và phần thi phân tích dữ liệu trong khuôn khổ Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) 2026.

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành. Kỳ thi diễn ra từ ngày 25-9 và bế mạc vào chiều 4-10 tại Hà Nội tại Đại học Phenikaa.