Đội CSGT đường bộ số 14 chuyển địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 16-11

ANTD.VN - Từ ngày 16-11-2026, người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, xử lý tai nạn giao thông tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cần đến địa chỉ mới ở số 375 Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, Hà Nội.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện phương án sắp xếp, bố trí lại địa điểm làm việc của các đơn vị, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 sẽ chuyển trụ sở làm việc từ Khu đấu giá Tứ Hiệp, đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì đến địa điểm mới tại số 375 Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Người dân đến địa chỉ 375 Ngọc Hồi, xã Thanh Trì (Hà Nội) để giải quyết các thủ tục hành chính thay vì trụ sở cũ tại Khu đấu giá Tứ Hiệp

Thời gian bắt đầu chuyển địa điểm từ ngày 16-11-2026. Kể từ thời điểm này, các hoạt động tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý tai nạn giao thông của đơn vị sẽ được thực hiện tại trụ sở mới.

Như vậy, người dân có nhu cầu liên hệ công tác, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông hoặc làm việc về các vụ tai nạn giao thông thuộc thẩm quyền của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cần lưu ý địa chỉ mới để tránh đi nhầm địa điểm, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc.

Để được hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết, người dân có thể liên hệ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 qua số điện thoại 024.22485959.