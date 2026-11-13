Công an Đà Nẵng căng mình ứng phó mưa lũ, bảo vệ an toàn cho nhân dân

ANTD.VN -Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực miền núi phía Tây TP Đà Nẵng. Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn thành phố đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, chốt chặn tại những vị trí nguy hiểm, tổ chức sơ tán người dân và trực tiếp hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt.

Công an xã Nam Trà My cùng lực lượng chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động từ cơ sở, kịp thời sơ tán người dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn địa bàn, huy động lực lượng bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Theo báo cáo tính đến 12 giờ ngày 11-11, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hơn 2.150 CBCS trực ứng phó mưa lớn, trong đó có 1.408 lượt CBCS trực tiếp tham gia ứng phó và 1.772 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trung tá Hiên Hoi - Trưởng Công an xã Nam Giang cùng CBCS vận chuyển gạo giúp người dân vùng sạt lở.

Qua rà soát, kiểm tra 810 khu vực, vị trí, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại 8 vị trí ngập lụt, 40 vị trí sạt lở, 56 vị trí có nguy cơ cây đổ và 2 khu vực bị cô lập do ngập lụt, sạt lở. Đặc biệt, Công an các xã đã phối hợp tổ chức sơ tán 62 hộ với 247 nhân khẩu ra khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Trong đó, xã Trà Linh sơ tán 28 hộ/110 nhân khẩu; Trà Leng 21 hộ/86 nhân khẩu; Nam Trà My 8 hộ/40 nhân khẩu; Phước Thành 3 hộ/11 nhân khẩu và Trà Vân 2 hộ.

Công an xã Nam Trà My triển khai phương tiện chốt chặn các vị trí sạt lở trên QL40B.

Tại xã Nam Trà My, trước tình trạng 7 điểm sạt lở phát sinh trên địa bàn, Công an xã khẩn trương rà soát các tuyến đường, khu vực xung yếu, xác định những vị trí đất đá tràn xuống lòng đường và nơi có nguy cơ tiếp tục sạt lở để triển khai biện pháp cảnh báo. Tại các điểm nguy hiểm, lực lượng Công an tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhắc nhở người dân không đi vào khu vực mất an toàn; đồng thời phối hợp các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an xã Trà Đốc di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Trà Đốc, Thượng tá Nguyễn Thanh Trà - Trưởng Công an xã cho biết, trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng do mưa lớn kéo dài, Công an xã chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát những khu vực có nguy cơ cao, tuyên truyền, cảnh báo và vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ đưa người già, trẻ em, phụ nữ và các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú; đồng thời giúp người dân di chuyển tài sản, vật dụng thiết yếu.

"Với phương châm Chủ động phòng ngừa - Ứng phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả, Công an xã Trà Đốc duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại cơ sở xử lý những tình huống phát sinh. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, không chủ quan trước nguy cơ sạt lở, lũ quét; tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết và chấp hành nghiêm hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu"- Thượng tá Trà thông tin thêm.

Không để người dân thiếu lương thực

Không chỉ tập trung bảo vệ an toàn tính mạng người dân, lực lượng Công an cơ sở còn trực tiếp tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong hai ngày 10 và 11-11, Công an xã Phước Thành chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình miền núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, CBCS Công an xã vẫn bám sát địa bàn, kịp thời có mặt tại các khu vực xung yếu, phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tại xã Nam Giang, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Trung tá Hiên Hoi - Trưởng Công an xã Nam Giang cùng đoàn viên thanh niên Công an xã đã trực tiếp tham gia vận chuyển gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu qua những đoạn đường bị sạt lở, chia cắt để hỗ trợ bà con. Từng bao gạo, từng phần nhu yếu phẩm được CBCS cùng đoàn viên thanh niên vận chuyển qua những đoạn đường khó đi, góp phần bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân trong thời điểm mưa lũ. Hình ảnh người đứng đầu đơn vị cùng CBCS trực tiếp tham gia giúp dân không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu mà còn cho thấy sự gần gũi, gắn bó của lực lượng Công an với nhân dân trong những thời điểm khó khăn.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng khẳng định, trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng tiếp tục hiện hữu, lực lượng Công an TP Đà Nẵng xác định tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" tiếp tục được thể hiện bằng những hành động thiết thực, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.