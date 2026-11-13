Yêu cầu ngừng bán trà giảm cân Dáng Sen do chưa được cấp phép

ANTD.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Shopee và Lazada gỡ bỏ, chặn bán sản phẩm Dáng Sen do quảng cáo công dụng giảm cân khi chưa được cấp phép lưu hành.

Sản phẩm trà Dáng Sen bán trên sàn thương mại điện tử

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu xử lý thông tin quảng cáo, kinh doanh thực phẩm Dáng Sen.

Theo đó, qua công tác hậu kiểm, cục phát hiện sản phẩm này được quảng cáo, kinh doanh trên Facebook và hai sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Trên Shopee và Lazada, Dáng Sen được giới thiệu có công dụng giảm cân.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm Dáng Sen trên các nền tảng, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về cục.

Cùng với đó, hai doanh nghiệp phải rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, bảo đảm chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo đến Shopee, Lazada và các gian hàng trên hai sàn về việc ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Dáng Sen, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với thông tin quảng cáo sản phẩm trên Facebook, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp gỡ bỏ, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Sản phẩm Dáng Sen do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) sản xuất. Đơn vị phân phối là Công ty TNHH Nam Y Đường (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị ngành y tế Hà Nội và Hưng Yên vào cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai doanh nghiệp này, xử lý nghiêm nếu có vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 30/11.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế nhấn mạnh thực phẩm chức năng chỉ hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, chỉ chọn sản phẩm nguồn gốc uy tín, nhãn mác đầy đủ và cảnh giác với quảng cáo "thần thánh hóa" công dụng hoặc hàng trôi nổi trên mạng.