Góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống và thực tiễn công tác thông qua trưng bày ảnh

ANTD.VN - Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, triển lãm trưng bày ảnh về Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW do Công an thành phố Hà Nội tổ chức đã biến những nội dung vốn mang tính lý luận, chính trị trở nên gần gũi, góp phần đưa Nghị quyết từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn công tác.

Thực hiện chủ trương nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Công an thành phố Hà Nội tổ chức trưng bày ảnh về Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển và Nghị quyết số 22-NQ/TW về chiến lược An ninh quốc gia.

Nội dung trưng bày gồm các tư liệu ảnh, tranh cổ động, những sự kiện và nhân vật tiêu biểu; tập trung vào những hình ảnh, tư liệu phản ánh quá trình triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 22-NQ/TW trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; gắn với những chiến công, dấu ấn và hoạt động thực tiễn của Công an Thủ đô.

Sáng nay 13-11, cán bộ, phóng viên, người lao động An ninh Thủ đô thăm quan triển lãm

Các đơn vị thuộc Công an Thủ đô tham quan, nghe thuyết minh Triển lãm trưng bày ảnh về Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW được tổ chức tại Bảo tàng Công an Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Triển lãm được thiết kế gồm 3 phần. Phần 1 là không gian mở đầu với nội dung "Tầm nhìn chiến lược".

Phần 2 khắc họa sinh động “Lực lượng Công an nhân dân, Công an Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiến tạo việc xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về chiến lược An ninh quốc gia".

Phần 3 với nội dung “An ninh trong kỷ nguyên số”.

Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, triển lãm đã giúp những nội dung vốn mang tính lý luận, chính trị trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tiếp thu, góp phần đưa Nghị quyết từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn công tác.

Đồng thời, làm nổi bật vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thủ đô gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển, lấy an ninh, an toàn, cuộc sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Một số hình ảnh triển lãm tại Bảo tàng Công an Hà Nội trong sáng 13-11: