Hà Nội lần đầu tiên tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quy mô quốc tế

ANTD.VN - Hà Nội đã sẵn sàng đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 với 320 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026.

Ngày 21/9, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố việc Hà Nội đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026), diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan. Sở GD-ĐT Hà Nội là cơ quan chủ trì; ĐH Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Đây là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh THPT, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác quốc tế.

IOAA 2026 đón tiếp 490 đại biểu quốc tế. Trong đó, 05 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự (gồm 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 04 khách mời). Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, hỗ trợ các đoàn thực hiện thủ tục thị thực, nhập cảnh thuận lợi, đúng quy định. Đồng thời, các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống đột xuất cũng được triển khai đồng bộ.

Về điều kiện lưu trú và hậu cần, công tác lưu trú giữa thí sinh và cán bộ các đoàn được bố trí tách biệt, phù hợp với yêu cầu bảo đảm tính nghiêm túc của Kỳ thi. Trưởng đoàn, Ban Giám khảo và các chuyên gia quốc tế được bố trí lưu trú tại Khách sạn Army với gần 150 phòng nghỉ tiêu chuẩn cùng dịch vụ hội nghị hiện đại. Đối với 320 thí sinh, Ban tổ chức bố trí hệ thống Ký túc xá tiện nghi, an toàn ngay trong khuôn viên Đại học Phenikaa. Khu nhà ăn D6 của Đại học Phenikaa với sức chứa trên 500 chỗ sẽ phục vụ thực đơn buffet phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực quốc tế và đặc sản Hà Nội, phù hợp cho các chế độ ăn chay, ăn kiêng, tôn giáo và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Về giao thông và nguồn lực phục vụ, phương tiện chuyên dụng xe từ 16 đến 45 chỗ đã được điều động để đưa đón đại biểu tại sân bay Nội Bài và phục vụ di chuyển nội đô theo lịch trình riêng. Ban Tổ chức cũng đưa vào vận hành chính thức Website (https://www.ioaa2026.vn/en), Email và thiết lập nhóm tin dành cho các Trưởng đoàn để cập nhật thông tin, hướng dẫn đăng ký, lịch trình, thị thực và các yêu cầu tổ chức. Lực lượng phục vụ kỳ thi bao gồm gần 300 nhân sự, trong đó có 140 sinh viên tình nguyện trực tiếp đồng hành cùng từng đoàn, 70 giáo viên tiếng Anh, 22 kỹ thuật viên khảo thí, cùng đội ngũ công nghệ thông tin, lễ tân, phục vụ.

So với các năm trước, điểm khác biệt của IOAA 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify.

Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA. Kết quả, huy chương, giải thưởng và giấy chứng nhận được Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA. Năm nay có 320 thí sinh dự thi, cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 60% thí sinh đạt giải (gồm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Bằng khen và các giải thưởng đặc biệt).

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kể từ lần đầu tham gia IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là học sinh Hà Nội đã liên tục gặt hái thành tích cao qua các kỳ thi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan, Brazil...

Bên cạnh các phần thi, Ban Tổ chức bố trí chương trình giao lưu văn hóa và tham quan những di sản, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa ngàn năm văn hiến của Hà Nội.

Theo chương trình, Lễ Khai mạc Kỳ thi sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 26/09/2026 tại Đại học Phenikaa. Các phần thi và hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức từ ngày 27/09 đến ngày 03/10/2026. Lễ Bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 04/10/2026 tại Đại học Phenikaa. Chương trình có thể được điều chỉnh khi cần thiết do yêu cầu chuyên môn, thời tiết, an toàn hoặc công tác tổ chức.

Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hậu cần để mang đến một kỳ IOAA 2026 nghiêm túc, an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.