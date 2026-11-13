Hơn 800 học sinh phường Giảng Võ học kỹ năng lái xe an toàn

ANTD.VN - Trước thực trạng tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy còn diễn biến phức tạp, sáng 13/11, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 800 học sinh hai nhà trường trên địa bàn.

Tại chương trình, báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ tai nạn thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Nội dung được truyền tải thông qua những tình huống thực tế, giúp các em nâng cao khả năng nhận biết, xử lý khi tham gia giao thông.

Chương trình do Công an phường Giảng Võ phối hợp với Đội CSGT số 2 tổ chức

Phát biểu chia sẻ tại chương trình, Trung tá Nguyễn Đức Quý, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ cảnh báo, nhóm tuổi từ 16 đến 18 là một trong những nhóm có nguy cơ cao liên quan đến tai nạn giao thông. Mỗi vụ tai nạn không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, tính mạng mà còn để lại những hệ lụy nặng nề đối với gia đình và xã hội.

Trung tá Nguyễn Đức Quý, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ chia sẻ tại chương trình

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về triển khai “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, lực lượng Công an xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thường xuyên, thiết thực.

Báo cáo viên hướng dẫn nhận diện mũ bảo hiểm chuẩn chất lượng

Từ thực tế đó, Trung tá Nguyễn Đức Quý đề nghị học sinh nghiêm túc tìm hiểu, nắm vững quy định của pháp luật về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, sử dụng điện thoại khi lái xe. Cùng với đó, các em phải hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy cách và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông.

Các em học sinh thực hành lái xe an toàn

“An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Đừng để một phút chủ quan phải trả giá bằng cả tương lai của mình”, Trung tá Nguyễn Đức Quý nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè cùng chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng thực hành. Các báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhận diện tình huống nguy hiểm và thực hành điều khiển phương tiện trên sa hình. Qua đó, học sinh có điều kiện tiếp cận các tình huống giao thông trực quan, hiểu rõ hơn những nguyên tắc cần tuân thủ khi điều khiển phương tiện trên đường.

Lễ ký cam kết chấp hành Luật giao thông

Đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Công an trong tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác nhắc nhở, quản lý học sinh, phối hợp với gia đình trong việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Thông qua chương trình, Công an phường Giảng Võ và lực lượng Cảnh sát giao thông hướng tới mục tiêu đưa kiến thức pháp luật trở thành ý thức tự giác, biến kỹ năng được trang bị thành thói quen thường xuyên của mỗi học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.