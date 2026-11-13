Vượt dòng nước xiết, giải cứu người dân khỏi vùng cô lập

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao, chảy xiết khiến các hộ dân tại tổ Gò Xuyên (thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi) bị cô lập. Công an xã Ba Vì đã phối hợp với các lực lượng tại cơ sở khẩn trương tiếp cận khu vực, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 11-11, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước suối tại khu vực tổ Gò Xuyên dâng cao, dòng chảy mạnh, chia cắt lối đi vào khu dân cư. Trước nguy cơ mất an toàn, Công an xã Ba Vì đã huy động 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nước Xuyên triển khai phương án ứng cứu.

Vượt dòng nước xiết tiếp cận vùng cô lập

Trung tá Đinh Tô Lâm, Phó Trưởng Công an xã Ba Vì cho biết, khu vực này có 5 hộ dân với 20 nhân khẩu. Thời điểm nước dâng cao, có 6 người dân bị cô lập trong khu vực. Trước tình hình mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước suối dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã chủ động kiểm tra, nắm tình hình và tìm phương án tiếp cận để đưa người dân ra khỏi vùng cô lập.

Sau khi tiếp cận được khu vực, lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng tại cơ sở vận động, hỗ trợ đưa 6 người dân ra ngoài an toàn.

Đưa người dân ra khỏi vùng cô lập

Sau khi được sơ tán, các hộ dân được người thân, hàng xóm tại khu vực trung tâm thôn hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt trong những ngày mưa lũ.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Bên cạnh công tác hỗ trợ sơ tán, Công an xã Ba Vì đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; đặt biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh. Đáng chú ý, lực lượng Công an thường xuyên tuần tra trên tuyến đèo Vi Ô Lắc dài khoảng 12km, nơi thường xảy ra sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ, cảnh báo người tham gia giao thông và báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an xã Ba Vì khuyến cáo người dân không chủ quan, cần theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết và chấp hành nghiêm các cảnh báo của chính quyền địa phương. Tuyệt đối không tự ý đi qua ngầm tràn, suối sâu, khu vực nước chảy xiết; không đánh bắt cá, vớt củi khi nước lũ đang lên. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.