Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế IOAA XIX: Việt Nam thắng tuyệt đối, 10/10 thí sinh đoạt huy chương

ANTD.VN - Tối 4/10, kết quả kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế XIX đã được công bố. Toàn bộ 10 thí sinh Việt Nam đều đoạt huy chương với 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc.

10/10 thí sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng và Bạc kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế 2026

Ngày 04/10, Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) đã xác nhận kết quả chính thức của các thí sinh. Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 25/9/2026 đến ngày 05/10/2026.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 02 đội tham dự, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh. Cả 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 06 Huy chương Vàng và 04 Huy chương Bạc.

Ở đội 1, Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội: Huy chương Vàng. Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Vàng.

Trần Minh Thái, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Bạc. Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Bạc.

Nguyễn Trường Chinh, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Bạc.

Đội Việt Nam 2 có Lê Bá Tuấn Việt, học sinh lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng. Lê Quang Trí, học sinh lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Huy chương Vàng.

Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Vàng. Mai Văn Khánh, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Vàng. Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ: Huy chương Bạc.

Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội về thiên văn và vật lý thiên văn.

IOAA 2026 có 312 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Kết quả các phần thi cá nhân tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 có 51 thí sinh đoạt huy chương Vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương Bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích

Các giải thưởng đặc biệt được dành cho 01 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 01 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Lý thuyết, 01 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Thực hành, 01 nhóm gồm 07 thí sinh chiến thắng cuộc thi Đồng đội và 05 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân và tập thể đã đạt những thành tích xuất sắc tại Kỳ thi.

"Mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả các em đã được lựa chọn tham dự Kỳ thi. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích. Trong niềm vui ấy, chúng ta trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường đã giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan ngoại giao.

Trân trọng cảm ơn Ủy ban IOAA quốc tế đã tin tưởng lựa chọn Hà Nội là nơi đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX"- bà Vũ Thu Hà phát biểu.