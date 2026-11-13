Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy, cứu người

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy giả định

Đây là lực lượng thường xuyên bám địa bàn, gần dân, sát dân, có vai trò quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Trong đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng này có ý nghĩa thiết thực, giúp chủ động phát hiện sớm, xử lý các nguy cơ cháy, nổ, kịp thời hỗ trợ người dân thoát nạn và tham gia chữa cháy trong những phút đầu tiên.

Lớp tập huấn đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến ANTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 trong đó bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật PCCC&CNCH”; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh; đồng thời phân tích nguyên nhân, hậu quả của một số vụ cháy, nổ, qua đó nâng cao ý thức, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác phòng ngừa cháy, nổ...

Các nội dung trọng tâm được tập trung tuyên truyền gồm: quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm an toàn trong sử dụng điện; sắp xếp, bảo quản vật dụng, hàng hóa dễ cháy; duy trì lối thoát nạn thông thoáng; chủ động kiểm tra, phát hiện các nguy cơ mất an toàn về PCCC tại khu dân cư; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, máy bơm, lăng vòi, mặt nạ phòng độc…, góp phần giúp học viên chủ động, tự tin ứng phó hiệu quả khi có sự cố phát sinh. Song song đó, các tình huống giả định cũng được xây dựng để rèn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu người trong điều kiện khẩn cấp.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hướng dẫn thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu, trong đó tập trung vào kỹ năng nhận biết, kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy mới phát sinh. Các học viên trực tiếp thực hành thao tác chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở góp phần xây dựng lực lượng tại chỗ vững mạnh, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, qua đó bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững ANTT trên địa bàn.