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Chính trị - Xã hội

Về bên Bác trong ngày Người đi xa

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Ngọc Lan

ANTD.VN -Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị đặc biệt vào đúng ngày 2/9 - ngày Quốc khánh thiêng liêng của dân tộc.

Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị đặc biệt vào đúng ngày 2/9 - ngày Quốc khánh thiêng liêng của dân tộc, đồng thời cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đi vào cõi vĩnh hằng cách đây 57 năm. (9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu).
Sự trùng hợp đặc biệt ấy khiến ngày 2/9 không chỉ là ngày hội lớn của non sông mà còn là ngày mỗi người dân Việt Nam lắng lòng tưởng nhớ Bác.

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Đoàn công tác thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong hành trình về nguồn, được dâng hoa, dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp ngày Người đi xa, đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ do đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Quyết, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội làm Trưởng đoàn, càng cảm nhận sâu sắc hơn sự thiêng liêng của tình cảm Bác dành cho đất nước, cho Nhân dân.
Từ Lăng Bác, đến ngôi nhà nơi Người từng sống và làm việc từ năm 1954-1958, rồi Nhà 67 - nơi Người làm việc trong những ngày cuối cùng và căn dặn các đồng chí lãnh đạo trước lúc đi xa, mỗi địa điểm đều để lại những xúc động và suy ngẫm sâu sắc.

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57 năm đã trôi qua, nhưng Người chưa bao giờ rời xa trong trái tim mỗi người Việt Nam. Những lời dạy, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn là nguồn động viên, soi sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

Đứng trước anh linh của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ càng thêm thấm thía lời căn dặn: làm việc gì cũng phải vì nước, vì dân; đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Từ đó, biến niềm xúc động, sự biết ơn thành hành động cụ thể trong từng nhiệm vụ, từng ngày công tác; tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tận tụy, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

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Từ khóa:

#Giáo dục chính trị #Phòng kỹ thuật nghiệp vụ

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