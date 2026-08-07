Vàng bị chốt lời sau phiên tăng mạnh

Phiên giao dịch hôm qua trên thị trường quốc tế, giá vàng đã có thời điểm lên sát 4.300 USD/ounce, trong khi vàng trong nước cũng có nơi vọt lên 144 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tuy nhiên, thị trường đã không thể duy trì đà tăng khi áp lực chốt lời ở vùng giá cao xuất hiện, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD tăng trở lại. Kim loại quý quay đầu giảm giá và tính đến 9h15 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay quốc tế đang giao dịch quanh vùng 4.258 USD/ounce.

Trong nước, vàng SJC cũng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào – bán ra đầu giờ sáng tại 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu niêm yết như sau: Nhẫn SJC 999.9 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 138,5 – 142,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 139,7 – 143,7 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng giảm do áp lực chốt lời

Bên cạnh động thái chốt lời, thị trường toàn cầu hiện đang tiếp tục cảm nhận những tác động từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Với những dữ liệu kinh tế mới, xác suất thị trường ngầm định về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 ở mức gần 56,9% vào chiều thứ Năm, tăng từ mức 54,4% hôm thứ Tư nhưng thấp hơn mức 63,4% của tuần trước, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm quay trở lại khu vực 4,6% đến 4,7%. Sự kết hợp này tiếp tục gây áp lực lên lợi suất thực trên thị trường vàng.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro địa chính trị trọng tâm đối với kim loại, dầu mỏ và lãi suất. Iran và Oman được cho là sắp hoàn tất thỏa thuận về các tuyến đường vận chuyển, nhưng lập trường của Mỹ vẫn là ràng buộc nếu bất kỳ thỏa thuận nào có vẻ trao cho Tehran quyền kiểm soát chính thức đối với hoạt động hàng hải thương mại.

Trước chiến tranh, eo biển này xử lý khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu, do đó ngay cả việc mở cửa trở lại một phần cũng tạo ra tác động giảm phát đáng kể đối với năng lượng. Ngược lại, nếu việc đàm phán đổ vỡ sẽ duy trì mức phí rủi ro cao đối với dầu thô và trái phiếu kho bạc.

Và hôm thứ Năm, thị trường đã giao dịch theo kịch bản thứ hai: Giá dầu đồng loạt tăng và những lo ngại về lạm phát do dầu mỏ gây ra đã làm giảm sức hút của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Việc Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp vào đồng yên cũng là một phần của câu chuyện của vàng, vì nó đã chuyển hoạt động giao dịch từ mô hình thị trường lãi suất đơn giản sang mô hình niềm tin. Hoạt động này đã giúp kéo tỷ giá USD/JPY ra khỏi mức cực đoan trong 4 thập kỷ, nhưng nhìn rộng hơn, đối với vàng thỏi, điều này cho thấy các chính phủ đang ngày càng tích cực hơn trong việc quản lý căng thẳng trên thị trường tiền tệ và trái phiếu.

Và đợt tăng giá mạnh của vàng ngay sau động thái này cũng phản ánh sự thiếu tự tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào sự ổn định của hệ thống tài chính.