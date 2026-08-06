Chi phí dự phòng chia rẽ bức tranh lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm

ANTD.VN - Đa phần các ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm, song vẫn có nhiều ngân hàng đi lùi do tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Ba ngân hàng lãi trên 20.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính đã công bố, 30 ngân hàng ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 225.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong số này, có 5 ngân hàng có lợi nhuận suy giảm, còn phần lớn vẫn duy trì tăng trưởng.

Có 3 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận vượt mốc 20.000 tỷ đồng gồm: Vietcombank với 29.222 tỷ đồng lãi trước thuế (tăng 33,5%), VietinBank với 25.868 tỷ đồng (tăng 36,8%) và MB với 20.188 tỷ đồng (tăng 27%). Trong khi cùng kỳ năm ngoái, duy nhất có Vietcombank đạt mức lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng.

Ở phía sau, nhóm lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng ghi nhận thêm BIDV (18.904 tỷ đồng, tăng gần 18%), VPBank (18.880 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 68%), Techcombank (18.540 tỷ đồng, tăng hơn 22%), Agribank (18.821 tỷ đồng, tăng 42,2%), HDBank (13.202 tỷ đồng, tăng 31%) và ACB (10.700 tỷ đồng, gần tương đương năm ngoái).

Đa phần các ngân hàng vẫn vững đà tăng trưởng lợi nhuận

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn tăng 14%.

Ngược lại, nhóm ngân hàng quy mô trung bình giảm 7%. Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ tăng 60%, nhưng chủ yếu do nền so sánh thấp.

Theo đánh giá của nhóm phân tích VDSC, qua 6 tháng, các ngân hàng niêm yết đã hoàn thành khoảng 47% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh hoàn thành 52% kế hoạch, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ đạt 78%, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn đạt 46%, còn nhóm ngân hàng quy mô trung bình mới hoàn thành 35%.

Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng

Về động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của toàn ngành, nhóm phân tích của VDSC cho biết, đầu tiên là do tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống đạt 8,3% so với cuối năm 2025, tương đương 17,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng nhóm ngân hàng niêm yết tăng 9,1%, qua đó, giúp thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm duy trì mức tăng khoảng 17%.

Thứ hai, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Thứ ba, thu nhập khác đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 31%, nổi bật với các khoản thu nhập mang tính một lần tại Vietcombank và HDBank.

Thứ tư là tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) giảm xuống 31,1%, từ mức 32,1% của cả năm 2025, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Những ngân hàng vượt kỳ vọng nhiều nhất gồm: Vietcombank (nhờ thu nhập khác tăng đột biến từ đánh giá lại khoản đầu tư); VPBank (nhờ tăng trưởng tín dụng vượt dự báo); MB (nhờ biên lãi thuần và chi phí tín dụng tích cực hơn kỳ vọng); HDBank (nhờ ghi nhận thu nhập từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Chứng khoán HD - HDS).

Ở chiều ngược lại, MSB không đạt kỳ vọng do thu nhập ngoài lãi thấp hơn dự báo; ACB không đạt kỳ vọng do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao khi nợ xấu hình thành ròng tiếp tục tăng so với quý trước. Ngoài ra, OCB, VIB và VietinBank cũng có kết quả thấp hơn nhẹ so với dự báo.

Nhiều ngân hàng phải “hy sinh” lợi nhuận để tăng dự phòng rủi ro

Bên cạnh những gam màu tươi sáng, vẫn còn những ngân hàng ghi nhận lợi nhuận suy giảm. Trong đó, phải kể đến Saigonbank với mức giảm lên tới 72,6%, chỉ còn 48 tỷ đồng lãi trước thuế.

Ở nhóm ngân hàng lớn hơn, SeABank, Eximbank cũng ghi nhận lợi nhuận giảm xấp xỉ 55%, còn lần lượt 2.625 tỷ đồng và 678 tỷ đồng. SACOMBANK cũng suy giảm 43,6% lãi, chỉ còn 4.136 tỷ đồng. LPBank cũng giảm 3,1% xuống 5.973 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính "bào mòn" lợi nhuận các nhà băng này. Tại SACOMBANK, ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, cao gấp 6,5 lần cùng kỳ năm ngoái, lên 7.119 tỷ đồng. Theo đó, mặc dù ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng khá tốt 12,4%, song lợi nhuận lại đi lùi.

Tại Eximbank, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng gấp hơn 2,4 lần, lên 798 tỷ đồng. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp (2%), trong khi chi phí lãi tăng mạnh khiến thu nhập lãi thuần của ngân hàng này suy giảm.

Tại LPBank, ngân hàng cũng mạnh tay trích lập dự phòng tới gần 1.552 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.