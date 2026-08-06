Điện máy Xanh chính thức giao dịch trên sàn HOSE, chi trả cổ tức ngay 4.000 đồng/cổ phiếu

Điện máy xanh (mã DMX) lên sàn HOSE

Việc niêm yết diễn ra sau khi DMX hoàn tất đợt IPO- “thương vụ tỷ đô” nổi bật nhất của thị trường trong 5 năm qua với 166.438.500 cổ phiếu được phân phối thành công, thu về 13.315 tỷ đồng (khoảng 500 triệu USD).

Gần 90% lượng cổ phiếu được phân phối cho gần 60 quỹ đầu tư, trong đó 73% đến từ các quỹ nước ngoài và 17% từ các quỹ trong nước. Sau phát hành, vốn hóa của DMX đạt 101.418 tỷ đồng (xấp xỉ 3,9 tỷ USD). Điện Máy Xanh cho biết, đây sẽ là nền tảng tài chính vững chắc để Công ty tiếp tục đầu tư cho tăng trưởng dài hạn.

Việc chính thức trở thành doanh nghiệp đại chúng và đưa cổ phiếu niêm yết không chỉ là dấu mốc về mặt tài chính, mà còn thể hiện cam kết của DMX trong việc nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin, phát triển bền vững và gia tăng giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể người lao động.

Khởi đầu từ một doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện tử tiêu dùng, đến nay DMX sở hữu hệ sinh thái bán lẻ với các chuỗi thegioididong.com, Điện máy Xanh, TopZone, CTCP thợ Điện máy Xanh và EraBlue tại Indonesia, phục vụ hàng chục triệu khách hàng mỗi năm thông qua mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng cùng nền tảng bán hàng đa kênh trên toàn quốc.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em- CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh cho biết: "Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán là một cột mốc đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng mở ra những trách nhiệm lớn hơn đối với doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng minh bạch, quản trị hiệu quả, đổi mới không ngừng và luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định".

Việc niêm yết cổ phiếu giúp DMX mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, nâng cao tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế, đồng thời tạo thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào công nghệ, logistics, phát triển hệ sinh thái bán lẻ và mở rộng hoạt động trong nước cũng như quốc tế.

Ngay sau niêm yết, DMX chi trả 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông là 19/8/2026, thời gian thanh toán vào ngày 26/8/2026. Dự kiến vào tháng 12/2026, DMX tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2026.

Đến tháng 4/2027, sau ĐHĐCĐ thường niên, DMX dự kiến chi trả tiếp 2.000 đồng/cổ phiếu, hoàn thành mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế 2026 như cam kết. Đồng thời, DMX sẽ xem xét phân phối phần lợi nhuận còn lại bằng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn sau IPO, dự kiến tỷ lệ 1:1.

Như vậy, tổng lợi ích dự kiến trong 12 tháng sau niêm yết bao gồm 8.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt, tương đương 10% trên giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, và cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến tỷ lệ 1:1.