ANTD.VN - Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã tạo bước chuyển rõ nét trong Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa dữ liệu đi vào đời sống, cắt giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Bước đột phá gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Đến hết ngày 26/11/2026, Bộ Tư pháp đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Với 21 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được theo dõi trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn của Văn phòng Trung ương Đảng, các đơn vị đã hoàn thành 21/21 nhiệm vụ, trong đó 14 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn. Đối với 28 nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 1738/QĐ-BCĐ, 12 đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành 28/28 nhiệm vụ, với 22 nhiệm vụ về đích trước hạn.

Kết quả trên bắt nguồn từ phương thức chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt gắn với phong trào thi đua cao điểm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại 10 phiên họp liên tiếp của Ban Chỉ đạo 57 Bộ Tư pháp, tiến độ từng đầu việc theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) đều được giám sát trực tiếp trên Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung (Hệ thống IOC của Bộ) gắn với tài liệu minh chứng điện tử bắt buộc, giúp nhận diện và tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh.

Bộ Tư pháp họp giao ban Ban Chỉ đạo 57

Trong 7 lĩnh vực trọng tâm, dấu ấn nổi bật hàng đầu của Bộ Tư pháp là hoàn thành 2/2 nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, về đích sớm 2 tháng đối với nhiệm vụ rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền. Với vai trò cơ quan chủ trì, Bộ Tư pháp đã huy động sự tham gia rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương…để nhận diện các rào cản pháp lý đối với tiến trình chuyển đổi số.

Xác định dữ liệu là tài nguyên cốt lõi, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ về dữ liệu số và 5/5 nhiệm vụ về hạ tầng số. Bộ đã ban hành đồng bộ Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0, tạo chuẩn mực thống nhất cho việc kết nối, khai thác thông tin trong toàn ngành.

Công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu 80% do Ban Chỉ đạo 57 Trung ương đề ra. 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đã đối soát khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Không chỉ dừng ở nội bộ ngành, liên thông dữ liệu khối cơ quan tư pháp đã có bước tiến thực chất khi Bộ Tư pháp thống nhất phương án chia sẻ dữ liệu hai chiều với Tòa án nhân dân tối cao và thống nhất trao đổi văn bản điện tử qua Trục liên thông với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng với mở rộng kết nối, kỷ luật bảo đảm an toàn, an ninh mạng được thiết lập ngay từ khâu thiết kế. Bộ đã hoàn thành kiểm kê Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ và rà soát trang thiết bị đầu cuối tại 6/6 đơn vị có thủ tục hành chính; lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng cho toàn bộ 55 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu...

Cắt giảm tới 96,6% chi phí tuân thủ ở thủ tục trọng điểm

Thước đo cao nhất của Chiến dịch 100 ngày tại Bộ Tư pháp là hiệu quả phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Với việc hoàn thành 5/5 nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và 3/3 nhiệm vụ về nền tảng số, Bộ đã vận hành thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026 cho 250 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực, kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID; đồng thời cập nhật phê duyệt kế hoạch triển khai 3 nền tảng số dùng chung quốc gia do Bộ là cơ quan chủ quản.

Bộ Tư pháp cũng đã đôn đốc, thúc đẩy các bộ, ngành hoàn thành tái cấu trúc 774/774 thủ tục hành chính (đạt 100%) về đích trước thời hạn. Riêng tại Bộ Tư pháp, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối với 5 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (học bạ số, văn bằng số) từ ngày 24/9/2026.

Đặc biệt, phương án tái cấu trúc thủ tục “Yêu cầu thi hành án dân sự” sử dụng dữ liệu bản án điện tử liên thông từ Tòa án nhân dân tối cao thay cho bản án giấy đã mang lại hiệu quả đột phá: thời gian thực hiện của người dân rút ngắn từ 5 giờ xuống còn 15 phút; chi phí tuân thủ giảm từ 295.000 đồng xuống còn 10.000 đồng mỗi hồ sơ (tương đương giảm 96,6%).

Bên cạnh đó, 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử về khai sinh, khai tử đã vận hành ổn định và 3 thủ tục hộ tịch trọng điểm (đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch/khai sinh) chính thức vận hành từ ngày 25/11/2026.

Ở lĩnh vực kinh tế số, Bộ Tư pháp đã ban hành đầy đủ quyết định công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối API cho các lĩnh vực cốt lõi, chuẩn hóa 17 danh mục dữ liệu dùng chung và công bố công khai 6/6 nhóm dữ liệu mở theo đúng lộ trình trên Cổng dữ liệu mở của Bộ như dữ liệu thống kê ngành Tư pháp, tài sản thi hành án đưa ra bán đấu giá, danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành... giúp doanh nghiệp và người dân tra cứu minh bạch, phòng ngừa rủi ro pháp lý trong các giao dịch dân sự, kinh tế…