ANTD.VN - Công an xã Nam Phù, Hà Nội vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân bóc gỡ tờ quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần khắc phục điểm nghẽn về trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn thanh niên phối hợp Công an xã bóc tờ rơi rao vặt gây mất mỹ quan đô thị

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10-12-2025 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 7734/BCĐ-CAHN ngày 28-9-2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội về xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép, Công an xã Nam Phù phối hợp với đoàn viên, thanh niên tổ chức kiểm tra, bóc xóa quảng cáo sai quy định tại thôn 3 Vạn Phúc.

Tại các tuyến đường, ngõ xóm, lực lượng chức năng tập trung rà soát, bóc gỡ quảng cáo dán trên cây xanh, tường rào, cột điện, tủ điện và các công trình công cộng. Chỉ trong một buổi sáng, các lực lượng đã bóc xóa hơn 150 tờ quảng cáo, rao vặt trái phép, đồng thời tổ chức vệ sinh, hoàn trả cảnh quan khu vực.

Đáng chú ý, tại một số tuyến đường, ngõ xóm đã được bóc xóa trước đó, tình trạng quảng cáo trái phép tiếp tục tái diễn. Điều này cho thấy ý thức chấp hành của một bộ phận cá nhân còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đặt ra yêu cầu phải duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục.

Ngoài việc bóc số điện thoại rao vặt, cơ quan Công an xác minh tuyên truyền và kiên quyết xử lý nếu tái phạm

Cùng với hoạt động bóc xóa, Công an xã Nam Phù phối hợp các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và người dân không treo, dán, viết, vẽ quảng cáo trái phép tại nơi công cộng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

Lực lượng Công an xã cũng tăng cường kiểm tra, xác minh thông tin liên hệ trên các quảng cáo vi phạm nhằm làm rõ tổ chức, cá nhân liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng quảng cáo để hoạt động tín dụng đen, lừa đảo hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Nam Phù phối hợp Đoàn thanh niên xã thực hiện giải quyết, khắc phục điểm nghẽn về trật tự đô thị

Việc phối hợp giữa lực lượng Công an, đoàn thể và Nhân dân trong bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép thể hiện quyết tâm của xã Nam Phù trong triển khai các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Để duy trì hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định, không tiếp tay cho quảng cáo trái phép; chủ động phát hiện, thông tin các trường hợp vi phạm, cùng chung tay giữ gìn cảnh quan đường phố, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.