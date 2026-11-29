ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình sử dụng, tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

Cán bộ Công an phường Hoàn Kiếm hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng, bảo quản khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại cơ sở kinh doanh

Theo đó, Công an phường Hoàn Kiếm đã huy động 100% cán bộ Cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ phụ trách công tác tham mưu về PCCC&CNCH trực tiếp đến 198 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Qua kiểm tra, tổ công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, bảo quản khí gas; nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, người lao động về những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy, nổ. Thông qua việc trực tiếp hướng dẫn tại từng cơ sở, cán bộ Công an phường giúp người dân nâng cao ý thức tự kiểm tra, chủ động phát hiện và khắc phục những yếu tố không bảo đảm an toàn trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Công an phường hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về PCCC&CNCH trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra an toàn PCCC đối với hệ thống, thiết bị điện tại các cơ sở kinh doanh; hướng dẫn khắc phục những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ liên quan đến điện. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” cũng được chú trọng, góp phần nâng cao khả năng thông tin, báo cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Gắn công tác tuyên truyền, hướng dẫn với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, Công an phường yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về PCCC&CNCH. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc duy trì thường xuyên, thực chất các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động, không chủ quan, lơ là trước những nguy cơ cháy, nổ.

Công an phường phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở bảo đảm an toàn PCCC đối với hệ thống, thiết bị điện.

Nhằm đảm bảo an toàn cháy, nổ Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu UBND phường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm từng loại hình cơ sở. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tự kiểm tra, tự phòng ngừa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn về PCCC, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.