ANTD.VN - Hưởng ứng Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp nối Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương”, Wellspring Hanoi phối hợp cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức chuỗi tập huấn chuyên sâu, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa và ứng phó với những rủi ro trên không gian mạng.

Tập huấn “Kỹ năng An toàn trên Nền tảng số” dành cho học sinh trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi

Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi phối hợp cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa tổ chức Chương trình tập huấn “Kỹ năng An toàn trên Nền tảng số” dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 12.

Hoạt động hướng tới một yêu cầu ngày càng cấp thiết trong giáo dục là không chỉ bảo vệ học sinh trước những nguy cơ trên không gian mạng, mà còn giúp các em có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để tự bảo vệ mình, sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Minh Hiển - Trưởng khoa Nghiệp vụ, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết: “Trong bối cảnh trẻ em vừa chịu nhiều tác động từ đời sống thực, vừa bị bủa vây bởi nhiều tệ nạn trên không gian mạng, việc trang bị kỹ năng từ sớm sẽ giúp các con đủ tỉnh táo để tránh xa những cám dỗ và nhận diện được các thủ đoạn mà tội phạm có thể lợi dụng để xâm hại mình”.

Việc phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức tập huấn trực tiếp cho học sinh cả ba cấp học trong tháng 11 là bước cụ thể hóa những định hướng chuyên môn thành kiến thức, kỹ năng và hành vi an toàn số trong đời sống hằng ngày của học sinh.

Thay vì chỉ truyền đạt các cảnh báo chung về nguy cơ trực tuyến, chương trình được thiết kế thành các phiên tập huấn riêng biệt theo nhóm tuổi, đặt học sinh trước những tình huống gần gũi với thực tế sử dụng Internet.

Với học sinh tiểu học, nội dung tập trung vào các kỹ năng nền tảng như nhận diện thông tin cá nhân cần bảo vệ, từ chối những yêu cầu gửi hình ảnh riêng tư, nhận biết dấu hiệu bất thường khi tương tác trực tuyến và tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn đáng tin cậy. Thông qua các trò chơi, trao đổi và tình huống tương tác, học sinh được hướng dẫn cách ứng xử khi gặp người lạ trên mạng hoặc khi nhận được yêu cầu khiến bản thân lo lắng, không an toàn.

Đáng chú ý, hoạt động xây dựng “Mật khẩu bí mật của gia đình” mang đến một cách tiếp cận gần gũi, khuyến khích học sinh cùng cha mẹ thiết lập quy ước nhận diện và bảo vệ nhau trước các tình huống lừa đảo, giả mạo.

Với học sinh trung học, các chuyên gia đi sâu phân tích những thủ đoạn lừa đảo và xâm hại trực tuyến đang đặt ra nhiều thách thức, từ giả mạo danh tính, đánh cắp dữ liệu cá nhân đến các hình thức thao túng tâm lý, dụ dỗ và đe dọa qua không gian mạng.

Thông qua việc phân tích 10 nhóm cạm bẫy số, học sinh được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu rủi ro, đánh giá độ tin cậy của thông tin, bảo vệ quyền riêng tư, lưu giữ bằng chứng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Các chuyên gia đồng thời giới thiệu những quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, giúp học sinh hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia môi trường số.